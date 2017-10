NoCredit, GameOver!’: spel tegen schuldenlast jongeren

Openstaande rekeningen bij de zorgverzekeraar, onbetaalde boetes of achterstanden bij de belastingdienst. Bijna 20% van de jongeren tussen de 18 en 24 jaar heeft hiermee te maken. Het gaat bij 20% van deze jongeren om bedragen van € 2.500,- of meer. Dit blijkt uit het onderzoeksrapport Jongeren & Geld van het Nibud uit 2014. Om deze serieuze schuldenproblematiek aan te pakken is in de regio Maastricht-Heuvelland een digitale ‘game’ ontwikkeld samen met het Belgische [ew32]: ‘NoCredit, GameOver’.

Met tablet en sociale media op pad. Het interactieve spel stelt jongeren voor een uitdagende opdracht. Zij ondervinden zelf wat het betekent om op eigen benen te staan en schulden te maken. Gedurende het spel leren ze zich wapenen tegen de valkuilen van de consumptiemaatschappij. Ze zoeken in een groepje naar manieren om de schulden van een fictief personage af te lossen. Met een tablet en sociale media gaan de jongeren op zoek naar praktische oplossingen in hun stad en regio. Hierbij gaan ze naar verschillende instanties zoals banken, telefoonproviders en hulporganisaties.

Werkelijkheid. Met interviews, foto’s, QR-codes en documenten tonen de jongeren aan dat ze niet alleen hun weg vinden in de wereld van de digitale media en mobiele tools, maar ook in de – soms keiharde – werkelijkheid. Tijdens hun tocht door de stad nemen ze zelf de beslissingen. Bij de interactieve nabespreking worden hun gedrag en beslissingen geëvalueerd. Dit brengt een belangrijke dialoog op gang, die een eerste aanzet geeft naar meer zelfstandigheid en weerbaarheid rondom het thema.

Armoede. ‘NoCredit, GameOver’ heeft een concrete doelstelling. Namelijk om handvatten aan te reiken voor een schuldenvrije toekomst. Het opbouwen van schulden op jonge leeftijd leidt uiteindelijk tot onoverkomelijke problemen en zelfs armoede. Een dergelijke aanpak is dringend noodzakelijk in de huidige consumptiemaatschappij vol verleidingen voor jonge mensen. De spelvorm is een adequaat middel de jongeren te bereiken. ‘NoCredit, GameOver’ betreft een initiatief van de gemeenten, Trajekt en ROC Leeuwenborgh.

Stella Maris College. ‘NoCredit, GameOver!’ wordt vanaf september gespeeld door leerlingen uit de Havo 4 en VWO 4 klassen van Stella Maris College. Op donderdag 5 oktober zal wethouder Berry van Rijswijk aanwezig zijn bij de speelsessie van een VWO 4 klas van het Stella Maris College.

Locatie: Stay Okay, Maasboulevard 101 te Maastricht

Tijdstip: 13.00-16.30 uur

Bron en Foto Afdeling communicatie Gemeente Meerssen