TEAM RKHBS 2 maakt gehakt van VV Keer dames

Eric Roufs/RkhbsVR2 |

Vandaag stond de 2e competitiewedstrijd op het programma en de dames van VV Keer kwamen op bezoek op Sportpark Imstenrade.

Eerder dit seizoen speelden beide clubs ook al tegen elkaar in het bekertoernooi en toen werd het 0-3 voor RKHBS in een hele, hele slechtte wedstrijd waar werkelijk niemand een voldoende haalde door maar wat te doen, en alle teambesprekingen aan haar laars te lappen.

Vorige week kwam daar de zeperd nog bij toen er volkomen onnodig met 3-3 gelijk werd gespeeld tegen DBSV, maar vandaag waren de dames gebrand om eindelijk eens te laten zien wat ze nu echt kunnen.

Nou VV Keer heeft het geweten en kreeg een monsternederlaag te verwerken.

RKHBS begon vandaag met “veterin” Danielle Voragen (die volgens haar paspoort doelpuntenmaakster is van beroep) als oproepkracht omdat de waslijst van afwezigen weer eens mythische proporties had aangenomen:

Anke, Patricia, Sara, Patty, Claudia, Cynthia en Janis waren er om diverse redenen niet bij; en als extra back-up was ook Jessica bereid gevonden om een balletje te komen trappen.

De basis bestond vandaag uit de volgende 11 speelsters:

Imke; Daniella (voor het eerst dit seizoen van de partij) , Deniece, Uschi, Sammmiejj; Sharon, Nathalie, Suus S, Ella, en voorin het koningskoppel der Danielles: Voragen en Dörenberg.

Op de bank Suus D, Jessica, Demi (voor wie de hele familie was uitgelopen) en voor het eerst “invalbereid” Nicolien.

Dat het team goed kan voetballen bewijzen de dames al weken maar door het niet nakomen van de taken loopt het nog niet geheel naar wens maar vandaag was het een TEAM dat aan de aftrap stond en uiterst gedisciplineerd ging voetballen.

Al na vier minuten was het raak toen Danielle Voragen (vanaf nu Daan) goed doorzette en zeer beheerst de 1-0 kon aantekenen.

Amper 3 minuten later was het al bijna 2-0 toen Danielle Dörenberg (vanaf nu DD) knap voorzette maar Daans inzet ging rakelings over het doel.

Omdat de achterste linie echter super geconcentreerd speelde gaf het VV Keer geen enkele mogelijkheid om ook maar te denken aan een tegenaanval en zodoende bleef de druk erop staan.

In de 8e minuut kon DD simpel afronden vanaf randje zestien en met een fraaie curve verdween de bal in de linkerbenedenhoek.

Op het kwartier was de wedstrijd al gespeeld toen Nathalie Daan aanspeelde en na een mooie individuele actie was het al 3-0.

Het ritme Daan – DD mocht niet verstoord worden dus was het laatstgenoemde die een fantastische voorzet van Suus S zeer knap binnen werkte met het hoofd; een waanzinnig mooie goal. Leuk voor het publiek maar minder voor VV Keer was dat hiermee de honger naar doelpunten bepaald niet gestild was en er nog veel prachtige goals zouden volgen.

Dat Daan al “eeuwen” fenomenaal is in de zestien van de tegenstander is bekend, behalve wellicht bij VV Keer want de dekking op haar hield niet over waardoor ze steeds in een 1 tegen 1 situatie belandde en dan is er geen betere dus was het na 25 minuten al 5-0.

En nog voor het half uur was verstreken, was het halve dozijn al bereikt en logischerwijze was het nu DD die zou scoren.

De voorzet vanaf de zijkant was van Sharon; de aanname geweldig en met een harde knal hoog in de touwen was het 6-0.

Dat DD na 37 minuten de onderkant van de lat teisterde was gezien dit scoreverloop logisch maar het was in feite het enige minpuntje aan deze perfecte en schitterend gespeelde eerste helft.

Bij heel veel teams eindigt een duel met een zo grote voorsprong bij rust, dan ook met deze stand omdat er in de 2e helft veel gewisseld wordt of omdat er veem minder arbeid wordt geleverd.

Niet RKHBS deze zondag; want Rood Groen LVC had al met 7-0 van de dames van VV Keer gewonnen en dit resultaat zou en moest verbeterd worden.

Met de vooraf al intern besproken wissel Jessica voor Daniella en Demi voor Daan werd het tweede bedrijf aangevangen met enkele doelstellingen:

Door blijven gaan met goed voetbal

Op de posities blijven spelen

En vooral veel doelpunten blijven maken, indien mogelijk door Demi die haar vele trainingsarbeid beloond zag met 45 minuten speeltijd

Waarschijnlijk had Demi iets lelijks gezegd tegen de verdedigsters van de geheel in het zwart geklede bezoeksters, want anders valt niet te verklaren dat ze amper vier minuten in het veld, al een flinke tackle te verwerken kreeg op de rand van de zestien.

Nathalie nam haar verantwoordelijkheid en schoot de bal met een fraaie boog in het dak van het doel; 7-0 en de doelpuntenproductie stopte dus bepaald niet.

Suus S heeft een contract getekend dit seizoen bij dames 2 en daarin staat vermeld dat wanneer zij meespeelt ze dan ook zal scoren; na een oefenduel, een bekerduel en een competitieduel houdt ze zich keurig aan dit contract dus was het niet verwonderlijk dat ze na 65 minuten knap binnenschoot met een harde afstandsknal.

Inmiddels was Nicolien in de ploeg gekomen ten faveure van Sharon en bijna had ze haar debuut voor dit seizoen beloond met een doelpunt, maar haar kopbal na een corner verdween slechts centimeters naast het doel; jammer, het was haar meer dan gegund.

Met nog een kwartier te spelen leek de koek hiermee op maar daar dachten de dames toch anders over want er zouden nog twee werkelijk prachtige goals gaan vallen.

Eerst werd Demi aan de zijkant nog eens behoorlijk hard getackled – welke lelijke woorden zou ze toch gezegd hebben – en was er even angst voor een zware blessure, maar het heilige wijwater van verzorgster Gaby doet iedereen binnen no-time weer als een kievit lopen.

In de 75e minuut kon Nathalie knap uithalen van buiten de zestien en met een prachtige boog verdween de bal in de linker bovenhoek; schitterend!

Alweer een prachtige goal; kon het dan nog mooier: ja DD had vorig seizoen alle pech toen ze op haar verjaardag al na 11 minuten moest uitvallen tegen VV Keer en geen doelpunten kon scoren maar vandaag was ze echt niet te houden.

In de 80e minuut produceerde ze haar Magnum Opus toen ze een harde voorzet van rechts subliem aannam met de buitenkant van haar rechtervoet; en vervolgens met links hard binnenschoot; een doelpunt zelden vertoond op dit niveau.

Hiermee was de “tien” bereikt; voor het eerst in het bestaan van da 2. Maar het slotakkoord kwam van Uschi die na 88 minuten uiterst gedisciplineerd verdedigen eens meetrok naar voren en de zoveelste perfecte voorzet van Suus S knap binnenschoot in de verre hoek.

Zo eindigde dit duel in een onwaarschijnlijke 11-0; en uiteraard scoorde DD vier keer, en was ze vandaag mede de gevierde vrouw, maar daarmee zou het team tekort gedaan worden.

Werkelijk iedereen speelde vandaag een fantastische wedstrijd; geweldig verdedigen, knappe aanvallen vanaf het middenveld en uiterst koelbloedig voor de goal.

Met alle respect voor de tegenstander maar dit resultaat was puur en alleen de verdienste van de dames die vandaag voor het eerst in hun nieuwe shirts mochten spelen.

Sponsor Reinier Vrouenraets had zich heel bescheiden opgesteld om de voorbereiding van de dames niet te verstoren; uiteraard bedanken de dames deze meneer voor de prachtige shirts en zal er tijdens een volgende thuiswedstrijd een officiële overdracht plaatsvinden waarbij de heer Vrouenraets alle egards zal ontvangen die hem toekomen.

Dames; deze zege komt jullie volledig toe; het TEAM liet vandaag zien waartoe ze in staat zijn!

Foto’s®Gabriella Loo