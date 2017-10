Zwarte zondag voor SV Hulsberg senioren

Hulsberg blijft de bovenliggende partij en is vaak gevaarlijk via de rechter flank, waar de snelle en behendige Timo Valentijn veelvuldig wordt gevonden. In de 19e minuut levert hij weer een goede voorzet af die dit maal door Ray prachtig wordt afgemaakt. Binnen 20 minuten leiden de bezoekers met 0-2 en lijkt er geen vuiltje aan de lucht. Ook niet als een minuut later Koen Herben geheel vrijstaand de aansluitingstreffer mag binnen koppen, want na een klein half uur spelen is de marge weer 2. Dion tekent, vanuit een lastige positie voor de 1-3.