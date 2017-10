5 & 6 oktober: Lezing en Simultaan Tea Lanchava

Internationaal Meester Tea Lanchava geeft een lezing over schaken. Ze laat daarbij veel partijfragmenten zien en vertelt over haar carrière. Ze groeide op in Georgië in de Sovjet Unie. Nadat ze op jonge leeftijd als schaaktalent werd ontdekt, werd ze getraind in de beroemde Sovjet schaakschool en won twee keer het wereldkampioenschap bij de meisjes.

De lezing begint om 20:00 uur in Het Streeperkruis, Streeperstraat 66 te Landgraaf en is voor iedereen gratis toegankelijk. Tea heeft eerder lezingen gegeven bij SV Schaesberg, in 2014 over haar eigen schaakcarrière, in 2015 over “invisible moves”.

Op vrijdag 6 oktober, geeft Tea simultaan in het Burgerhoes, het raadhuis van Landgraaf. De simultaan zal plaatsvinden op het Burgerplein, de centrale hal van het raadhuis. Aan de simultaan mag iedereen meedoen voor zover er plek is. De simultaan begint om 13:00 uur. Vooraanmelding is niet verplicht, maar wel aanbevolen. Het aantal plekken is niet onbeperkt; middels vooraanmelding kan een plek worden gereserveerd. Aanmelden voor de lezing en/of de simultaan kan door een mail te sturen naar lezing@svschaesberg.nl. Het geheel vernieuwde Burgerhoes bevind zich aan het Sweelinckplein 1 te Landgraaf.

De simultaan wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Landgraaf en Glashandel van Ooijen.

Foto’s sv Schaesberg