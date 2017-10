Gratis muziek- en danslessen voor kinderen minima Brunssum

Ook dit schooljaar kunnen kinderen van Brunssumse minima weer gratis muziek- of danslessen volgen.

De lessen zijn bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 15 jaar. Met de regeling wil de gemeente kinderen uit gezinnen met een minimuminkomen de kans geven om in aanraking te komen met muzikale vorming.

In Nederland groeien 400.000 kinderen op in een gezin met een laag inkomen. De gemeente vindt het belangrijk dat alle kinderen, ongeacht het inkomen van hun ouders, deel blijven uitmaken van het maatschappelijk leven en dat ze toegang hebben tot cultuur en sport.

Vandaar dat de gemeente voor dit schooljaar een bedrag van 25 duizend euro heeft vrijgemaakt. Voor de regeling komen kinderen in aanmerking die 4-15 jaar oud zijn en in Brunssum wonen. Hun ouders mogen een inkomen hebben tot 110 procent van de bijstandsnorm.

Dans of muziek

De kinderen kunnen, afhankelijk van hun leeftijd, maximaal vier jaar lang gratis muziek- of dansles volgen. In 2013 werd de regeling voor het eerst aangeboden. Sindsdien maken jaarlijks tussen de 25 en 30 kinderen hiervan gebruik.

De lessen worden aangeboden door de muziekschool SMK, gevestigd in Brunssum-Noord. Het dansonderwijs kan gevolgd worden door kinderen vanaf 4 jaar. Ze kunnen kiezen uit klassieke dans, moderne dans, of jazzballet. Het muziekonderwijs is er voor kinderen vanaf 7 jaar. Ze kunnen kiezen voor zang, of voor instrumenten. De kinderen kunnen voor de lessen gratis instrumenten huren. De klassikale danslessen zijn steeds één uur per week, op donderdag of vrijdag. De individuele muzieklessen zijn op afspraak.

Aanmelden

Ouders die hun kind(eren) willen aanmelden voor muziek- of dansonderwijs kunnen contact opnemen met de muziekschool SMK, Patricia van Bogaert, tel. (045) 711 62 86.

De sociale dienst ISD BOL zal na aanmelding een inkomenstoets doen.

Bron en foto: gemeente Brunssum