Hub van Weyde:  een leven lang voetbal!!!!

De bal lag aan zijn voeten vanaf het moment dat hij kon lopen. Het ding zou hem niet meer loslaten. Nu, op 67-jarige leeftijd is voetbal namelijk nog altijd zijn lust en zijn leven. Het gaat over Hub van Weyde, gehuwd en vader van een vrouwelijke tweeling Esther en Pascalle en opa van lieve Fleur.

De eerste voetbalclub van Hub werd SVK uit de Kerkraadse wijk Kaalheide, een club die inmiddels alweer langere tijd ter ziele is en waar hij in zijn jeugd tot zijn 16e zou blijven. Daarna volgden de stations RKONS uit Schaesberg, SVN Nieuwenhagen, MVV, Limburgia, opnieuw SVN, Waubach en nog eens SVK. Hub maakte vooral furore als linkerspits, met het nodige scorend vermogen. Dat hij over kwaliteiten beschikte moge blijken uit het feit, dat hij werd geselecteerd voor zowel het Limburgs als het Nederlands amateurelftal.

1973 SVN – Voerendaal . Hub van Weyde scoort voor SVN

Hub had als spits een neusje voor de goal. Zo werd hij bij SVN topscorer. Hij kon naar het betaalde voetbal. Fortuna Sittard en MVV hadden belangstelling. Fortuna kwam destijds uit in de eerste divisie, MVV in de eredivisie. Zijn keuze viel op Maastricht, in de periode dat daar ook coryfeeën als Willy Brokamp, Jo Bonfrère, Johan Dijkstra, Chris Dekker en Hub Smeets furore maakten. Toen ‘De Witte’ Brokamp naar Ajax in Amsterdam verkaste, kreeg Hub zijn kans op links.

De inmiddels gepensioneerde testleider beleefde dus een hoogtepunt toen hij bij MVV in het betaalde voetbal terecht kwam. Ook zijn grootste teleurstelling ervoer hij in Maastricht. Dat had te maken met zijn werkgever. Hub: ,,Ik was werkzaam bij Philips. MVV diende een verzoek in zodat ik vaker bij MVV kon trainen. Mijn werkgever ging daar niet akkoord mee. Ik kon kiezen tussen ontslag en betaald voetballen of blijven werken. Als voetballer verdiende je wet iets, maar destijds waren dat bij lange na niet de bedragen die in het hedendaagse voetbal worden neergeteld. Bovendien gaf werk bij Philips meer zekerheid. Dus, ik koos voor mijn werk.”

Maar voetbal was en bleef zijn passie, Hub zocht zijn weg als trainer. Het bestuur van SVK had hem aangezet om diploma’s als oefenmeester te gaan halen. Dat deed hij met verve. Hij ging aan de slag bij MHD in Maria hoop (hier zou hij later nog eens terugkeren), Urmondia, Bekkerveld, Zwart Wit’19 in Eys (,,Een echte familieclub”, aldus Hub), RKTSV, RKDFC in Merkelbeek, Abdissenbosch en bij Born.

Ook als trainer kende hij zijn hoogtepunten. Eén keer promotie en 7 periodetitels waren zijn deel. Gedegradeerd is hij nooit, best opmerkelijk in zo’n lange loopbaan als trainer.

In de periode als speler kwam Hub uiteraard een heel peloton oefenmeesters tegen. Het best in zijn herinnering liggen Piet van Dijk (bij SVN) en André Maas in zijn profperiode. Maar ook Leo Canjels, Jung Roemgens, Piet Vogels, Piet Hermans, Johan Adang en Peter Beenen en Dré Stoffels zag hij van dichtbij. Het betreft hier gerenommeerde namen uit het de geschiedenis van het Limburgse voetbal.

Inmiddels is Hub van Weyde alweer 13 jaar actief als jeugdscout van eredivisionist Roda JC. Daarnaast is hij sinds 4 jaar jeugdcoördinator bij UOW’02. Voor Roda JC scout Hub voornamelijk in de regio Heerlen uiteraard bij UOW’02. Bij die laatste club geeft hij zijn fiat aan de teamindelingen bij de jeugd en houdt hij zich bezig met spelersmutaties. Bovendien participeert hij in diverse overlegstructuren en bewaakt hij de normen en waarden. Ook ouders ervan overtuigen, dat als een speler talent heeft , dit altijd tot uiting komt ongeacht in welk team hij speelt, behoort tot zijn taken. Dat laatste is niet altijd even gemakkelijk, zo weten de voetballiefhebbers onder de lezers.

Voetbal is dus een grote passie, maar niet Hubs enige. Het liefst zou hij nog zelf ballen, maar dat laat zijn leeftijd helaas niet meer toe. Dus bieden andere bezigheden soelaas. Hub speelt graag gitaar, bezoekt concerten en houdt van muziek in het algemeen. Hij is liefhebber van muziek van The Beatles, The Stones, The Who en Eric Clapton. Hij heeft daar veel bewondering voor. Maar dan komt ook weer het voetbaldier in hem naar boven, hij bewaart namelijk ook aan Manchester United speler George Best, een geweldenaar, heel mooie herinneringen.

Hub geeft aan regelmatig nog eens door zijn plakboeken te bladeren om terug te blikken op die mooie, goeie oude tijd. Andere Tijden voetbal voor Hub. Het mag meteen weer opnieuw beginnen!!!

1975-1976 Selectie MVV. We zien o.a. staand rechts Hub van Weyde, staand 3e van rechts Willy Brokamp en zittend 3e van rechts Jo Bonfrère.

Foto’s Archief van Hub van Weyde en ®Parkstadactueel/Lucho Carreno