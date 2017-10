75-Jarige herdenking bij oorlogsmonument Brunssum

redactie van Parkstadactueel |

Op donderdag 5 oktober 2017 vindt de jaarlijkse herdenking plaats bij het oorlogsmonument ‘Verstoorde huisraad’ in Brunssum. Het monument markeert de plek waar 75 jaar geleden, in 1942, een Britse bommenwerper neerstortte.

Op 5 oktober 1942 stortte een Lancaster-bommenwerper van de Royal Air Force, de Avro Lancaster R 5701, neer in de Brunssumse wijk Leeuwstuk (nu Klingelsberg). Daarbij kwamen alle zeven bemanningsleden om het leven. Om deze gebeurtenis te herdenken, ontwierp de kunstenaar Marco Juriën in 1994 het oorlogsmonument ‘Verstoorde huisraad’.

Elk jaar vindt er op 5 oktober een herdenkingsplechtigheid plaats bij het monument, georganiseerd door Britse militairen die zijn gelegerd in het Joint Force Command Headquarters in Brunssum.

Het monument ‘Verstoorde huisraad’ is gelegen in het plantsoen op de hoek Maastrichterstraat/Platanendreef in Brunssum. De herdenking op donderdag 5 oktober begint om 11 uur en wordt geleid door wethouder Carolus de Rijck.

Bron en Archieffoto Gemeente Brunssum