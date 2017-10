Jodiumtabletten in de brievenbus voor kinderen tot 18 jaar

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) start op 10 oktober met het versturen van jodiumtabletten naar 1,2 miljoen huishoudens in Nederland. Het ministerie biedt de tabletten aan, in een zone van 20-100 km rondom een kerncentrale, om inwoners voor te bereiden op een mogelijk kernongeval. Door de jodiumtabletten vooraf te verspreiden, zijn ze bij een kernongeval direct beschikbaar. Overigens is de kans op een kernongeval heel klein. De kans op een kernongeval met gevolgen voor Limburg is nog veel kleiner.

Wie krijgen jodiumtabletten?

In Zuid-Limburg liggen alle gemeenten in de 20-100 km zone van de kerncentrale Tihange. Huishoudens met kinderen tot 18 jaar ontvangen op 3 oktober een vooraankondiging in hun brievenbus. Tussen 10 en 24 oktober ontvangen zij per post een doosje jodiumtabletten. Ongeboren baby’s en kinderen tot 18 jaar lopen het meeste risico om later schildklierkanker te krijgen door opname van radioactief jodium. De kans op schildklierkanker door radioactief jodium neemt af naarmate mensen ouder zijn.

Zwangere vrouwen kunnen ter bescherming van hun ongeboren kind vanaf eind oktober jodiumtabletten bij de apotheek of drogist kopen. Zij ontvangen hierover informatie van hun verloskundige/gynaecoloog. Jodiumtabletten zijn na de landelijke verspreiding ook te koop bij apotheek of drogist voor mensen die niet tot de doelgroep behoren. De adviesprijs voor de tabletten is € 2,95.

Waarvoor zijn jodiumtabletten?

Bij een kernongeval kunnen radioactieve stoffen vrijkomen. Bijvoorbeeld radioactief jodium. Dit kan onder andere via inademing in het lichaam terechtkomen en door de schildklier worden opgenomen. Door een jodiumtablet in te nemen, raakt de schildklier verzadigd met ‘gewoon’ jodium. De schildklier neemt dan minder radioactief jodium op. Het risico op schildklierkanker neemt daardoor af. In de bijsluiter in het doosje vindt u meer (medische) informatie over jodiumtabletten.

Wanneer moeten de tabletten ingenomen worden?

De overheid zal duidelijk aangeven wanneer jodiumtabletten moeten worden ingenomen. Dit gebeurt via mobiele telefoon (NL-Alert), website Limburg Veilig» en Veiligheids Regio Zuid-Limburg», en de calamiteitenzender L1. Op deze websites is ook meer informatie over de voorbereiding van Limburg op een kernongeval te vinden.

Voorbereiding op kernongeval

Jodiumtabletten beschermen alléén tegen de gevolgen van radioactief jodium. Ze bieden geen bescherming tegen andere radioactieve stoffen die bij een kernongeval kunnen vrijkomen. Daarom kan de overheid ook andere beschermende maatregelen afkondigen, zoals schuilen en maatregelen om te voorkomen dat voedsel dat besmet is met radioactieve stoffen wordt gegeten. De Veiligheidsregio Zuid-Limburg bereidt zich voor op een ongeval in de kerncentrale Tihange, net zoals de Veiligheidsregio zich op ander risico’s voorbereid

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over jodiumtabletten op Waaromkrijgikjodiumtabletten.nl» Bel met de Nederlandse overheid op telefoonnummer 1400, neem contact op via Twitter (@rijksoverheid) of WhatsApp (06 5500 1400).

Meer informatie over de verspreiding van de jodiumtabletten vindt u in de onderstaande pdf.