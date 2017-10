Voor slechts 5 euro naar bekerwedstrijd Roda JC- FC Groningen

Op woensdag 25 oktober speelt Roda JC om 19.45 uur in de tweede ronde van de KNVB beker een thuiswedstrijd tegen FC Groningen. Het elftal van Robert Molenaar versloeg in de eerste ronde Capelle met 0-5 en de Groningers waren met 2-4 te sterk voor USV Hercules.

Om het bekerduel tussen beide eredivisionisten te bekijken betaalt u slechts 5 euro per ticket. Deze prijs geldt zowel voor seizoenkaarthouders als niet-seizoenkaarthouders. Er is ook geen prijsverschil tussen kinderen, volwassenen of tribune. Iedereen betaalt dus dezelfde prijs.

Kaarten bestellen

De kaarten voor dit duel kunt u heel gemakkelijk online bestellen of in de Fanshop van Roda JC Kerkrade.

Wij hopen op een hoge opkomst, alleen samen juichen we onze club naar de volgende ronde in het bekertoernooi!