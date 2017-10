Taalcafé bij Roda JC met Nathan Rutjes en Daryl Werker!

Redactie van ParkstadActueel |

Vandaag 4 oktober 2017 organiseert Stichting Roda JC Kerkrade Midden in de Maatschappij samen met Stichting Lezen & Schrijven en SCHUNCK* een sportieve editie van het Taalcafé in het Parkstad Limburg Stadion.

Roda JC Kerkrade Midden in de Maatschappij wordt lid van Bondgenootschap Geletterd Parkstad

Ook ondertekent Nathan Rutjes namens Stichting Roda JC Midden in de Maatschappij het Taalakkoord van Parkstad. Stichting Roda JC Midden in de Maatschappij verbindt zich daarmee voor langere tijd aan het tegengaan van laaggeletterdheid in Parkstad.

Nathan Rutjes en Daryl Werker . Speciale gasten tijdens dit Roda JC Taalcafé zijn de spelers Nathan Rutjes en Daryl Werker. Zij gaan met bezoekers van het Taalcafé in gesprek over het thema laaggeletterdheid en communicatie in de voetbalwereld. Hoe belangrijk is taal voor jou in het dagelijks leven? De voetballers doen bovendien samen met vrijwilligers en deelnemers sportieve taalspelletjes aan tafel en op het veld.

Rutjes werd in 2016 verkozen als ‘Maatschappelijk Speler Eredivisie’ en is inmiddels een graag geziene gast op radio en TV. Rutjes is een voetballer die zich erg bewust is van zijn voorbeeldrol in de samenleving.

Daryl Werker is een maatschappelijk betrokken voetballer uit de eigen Roda JC Voetbalacademie, die naast zijn actieve voetbalcarrière tevens een universitaire studie geneeskunde volgt.

Daryl Werker: “Één op de zes mensen in Parkstad is laaggeletterd en dat aantal is te hoog. Daarom vind ik het ontzettend goed dat de taalcafés in Parkstad zich inzetten tegen laaggeletterdheid. Het is fantastisch dat allochtone Nederlanders met enthousiasme aan het taalcafé deelnemen. Mijn wens is dat ook autochtone laaggeletterden de stap nemen om de Nederlandse taal beter te beheersen door deel te nemen aan de verschillende taalcafés. Hopelijk werkt het Roda JC Taalcafé drempelverlagend voor inwoners van Parkstad en komen ze op 4 oktober een kijkje nemen.”

Programma

Het Taalcafé vindt plaats in het Parkstad Limburg Stadion, Roda J.C. Ring 1, 6466 NH in Kerkrade.

18.45 uur – 19.00 uur: Ontvangst in Business Club 19.00 uur – 19.25 uur: Nathan Rutjes en Daryl Werker aan de bal

19.25 uur – 19.30 uur: Ondertekening Taalakkoord 19.30 uur – 20.30 uur: Taalcafé aan tafel 20.30 uur – 21.00 uur: Taalcafé vervolg op het veld 21.00 uur: Uitreiken TaalHeldcertificaat en afronding

Doe ook mee! Deelnemen kan vanaf 16 jaar. middenindemaatschappij@rodajc.nl.

t.

Geleverd door Yara Keulers, Stichting Roda JC Kerkrade Midden in de Maatschappij