Vandaag te zien ‘ Off Road’: theatervoorstelling over ADHD in Hoensbroek

Reacties na eerdere uitvoeringen van dit stuk: ‘Super voorstelling, eigenlijk moest mijn hele familie erbij zijn!’ en ‘Tranen van het lachen en tranen van ontroering’.

Na afloop van de voorstelling kan het publiek zelf het Off Road Spel spelen. Hoe bepaal je je route? Wie kiest welke weg, wie gaat ‘off road’? Via het spel worden ervaringen uitgewisseld over het leven met en zonder ADHD: over eigen zijsporen en dwaalwegen in het leven.

De makers van theatergroep Bint hebben een grote persoonlijke betrokkenheid bij het thema van deze voorstelling. Hetty Willems ontmoette in haar werk in de kinder- en jeugdpsychiatrie veel kinderen en ouders met ADHD. Hetty Willems en Bartelijn Ouweltjes hebben beiden een partner met ADHD. In Bas Moser hebben zij hun medespeler gevonden voor deze productie: hij heeft ADD. Door de eigen ervaringen weten de makers als geen ander op het publiek over te brengen, hoeveel impact deze stoornis heeft. Alle drie de spelers hebben de Academie voor Theater in Tilburg afgerond.

4,1% van de volwassenen in Nederland heeft ADHD. Eén op de vijf hiervan zoekt hulp. (bron: Tijdschrift voor Psychiatrie 2008). Er heerst een voortdurende publieke discussie over het wel of niet bestaan van ADHD en er wordt gespeculeerd over een toename van het aantal mensen met deze stoornis. Veel media-aandacht is het gevolg en juist deze berichtgeving veroorzaakt veel leed binnen gezinnen waar deze problematiek speelt. Bijna iedereen denkt te weten wat ADHD is, maar wat is het nu echt? Theatergroep Bint wil een bijdrage leveren aan deze discussie door met haar voorstelling voelbaar te maken wat de impact van de stoornis is. De voorstelling richt zich op zowel de variant met als zonder hyperactiviteit; in het laatste geval spreekt men van ADD.

Wanneer en waar?

– Woensdag 4 oktober,

19.00-21.00 uur

Muziekschool Schunck,

Buttingstraat 47 in Hoensbroek.

– Donderdag 26 oktober,

19.00-21.00 uur

Stichting Buurtcentrum de Boeckel,

Roserije 410 in Maastricht.



Voorstelling bijwonen? De toegang is gratis en iedereen is welkom. Vanwege beperkt aantal zitplaatsen is vooraf aanmelden wel noodzakelijk.

Dat kan via onderstaand formulier of telefonisch bij Mark Ahsmann, T 088 506 9413. Meld u hier aan!

Bron en Foto theatergroep Bint