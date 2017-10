Duel van de trainersruil

Werner Nijssen (KVC Oranje) |

Komende zondag staat in Bocholtz het duel tussen WDZ en KVC Oranje op het voetbalmenu. Op zich geen in het oog springende ontmoeting. Een alledaagse wedstrijd, zo lijkt op het eerste oog.

Toch heeft deze confrontatie een bijzonder tintje. Bij WDZ is nu namelijk trainer Rene Küpper aan het roer, vorig jaar vertoonde hij dat kunstje nog bij KVC Oranje. Bij die laatste vereniging voert Paul van Putten dit seizoen de scepter. En laat hij nu de vorige voetbaljaargang, precies ja, oefenmeester van WDZ zijn geweest. Dat betekent alvast dat beide mannen komende zondag veel van de tegenstander weten.

Inmiddels liggen voor beide teams twee speelrondes achter de rug. Wat heeft dat opgeleverd? WDZ speelde twee keer gelijk. Zowel thuis tegen Vaesrade, als uit bij Zwart Wit’19 in Eys, werd het 1-1. Niet onverdienstelijk zou je zeggen. Maar wat dan te denken van KVC Oranje? Twee klinkende zeges behaald, tegen Rood Groen LVC’01 (4-1) en tegen Passart-VKC (4-0), en dat nota bene als gepromoveerd debutant.

Puur cijfermatig gezien kan KVC Oranje dan als favoriet worden bestempeld. Dat echter is scorebordjournalistiek, om in de woorden van Co Adriaanse te spreken. Het verleden, voor zover dat althans mag tellen, heeft ook uitgewezen dat KVC Oranje het tegen WDZ heel vaak moeilijk heeft gehad. Meestal waren de onderlinge confrontaties ontmoetingen met weinig of geen krachtsverschil.

Bij WDZ hebben in de zomerstop nauwelijks wijzigingen plaatsgevonden in de selectie. Rim Schlupp vertrok naar buur Simpelveld. De enige nieuwkomer, afkomstig van FC Gulpen, is Mitch Sluysmans. KVC Oranje zag een aantal versterkingen naar Bleijerheide komen c.q. terugkeren. Dat levert tot nu veel doelpunten op, hoewel, dat was vorig seizoen eigenlijk ook al zo. Rene Küpper, nu dus trainer van WDZ, heeft dat uiteraard ook gezien. Hij zal zijn mannen waarschuwen voor het scorend vermogen van de ploeg uit Kerkrade en waarschijnlijk tactische maatregelen nemen. Tegenstrever Paul van Putten opteert doorgaans voor aanvallend voetbal, dat zal nu niet anders zijn.

Het ligt in de lijn der verwachting dat WDZ en KVC Oranje op Sportpark Neerhagerbos voor een attractieve pot voetbal gaan zorgen. Supporters van beide clubs worden in ieder geval met open armen ontvangen door gastheer WDZ. Begin van het duel is uiteraard om 14.30. Zo’n twee uur later weten we dan of Rene Küpper in de put zit, dan wel dat Paul van Putten met zijn team blijft grossieren in doelpunten en overwinningen. Een tussenweg behoort uiteraard ook tot de mogelijkheden.

Foto®parkstadactueel/Lucho Carreno