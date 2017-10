Gesprek met de trainer van Passart/VKC Frank Knaps vooruitblik 2017-2018

Redactie Parkstadactueel/Tom de Cock |

Vooruitblikvoetbalseizoen 2017/2018

Vereniging: Passart-VKC

Trainer: Frank Knaps

De selectie veranderd in vergelijking met vorig seizoen Ja, de selectie is ontzettend veranderd, eigenlijk is die compleet nieuw. Helaas is in deze tijd een belofte van een speler om te blijven niets meer waard, waardoor er uiteindelijk maar vier spelers van vorig seizoen overbleven. Hierdoor heb ik samen met mijn assistent Jos van Mil wekenlang elke avond gesprekken moeten voeren met nieuwe spelers. Veel spelers kenden wij als voetballer helemaal niet, waardoor het voor ons een grote verrassing zou worden wat wij voor een groep de eerste training zouden aantreffen. Gelukkig heeft deze grote en tevens noodzakelijke gok goed uitgepakt, waardoor er nu een leuke en competitieve groep staat waarmee wij kunnen werken.

Hoe is de voorbereiding verlopen? Qua resultaten was de voorbereiding in mijn beleving een fiasco en ben ik soms ook oprecht geschrokken van het bedroevende spelniveau. De kunst is om daar dan juist doorheen te kijken en vooral rustig te blijven en te denken aan het einddoel: het opbouwen van de conditie en het invoeren van een nieuw systeem. Dit is ons uiteindelijk na zes lange weken aardig gelukt, waardoor wij met zijn allen ook tevreden terugkijken op de voorbereiding. Daarbij is het ook lekker dat wij 1e competitie wedstrijd met een 3-1 overwinning tegen Zwart-Wit’19 begonnen zijn, omdat je dan gesterkt wordt in de overtuiging dat wij met de groep de juiste weg zijn ingeslagen.

Hoe schat u de sterkte in van de tegenstanders in de competitie van dit seizoen? Dat is helaas moeilijk te peilen aangezien de meeste ploegen continu van samenstelling veranderen in het hedendaagse amateurvoetbal, zeker in de onderste regionen. Wat ik wel weet is dat in de vierde klasse iedereen ook echt van elkaar kan winnen en vaak de vorm of eigenlijk de mentaliteit van die dag vaak doorslaggevend in het uiteindelijke resultaat. Ik denk dat daarin voor ons als technische staf de uitdaging ligt in deze klasse om onze groep elke zondag zo scherp en zo goed voorbereid als mogelijk aan de aftrap te laten verschijnen.

Wie verwacht u dat er dat er voor de prijzen gaat strijden? Als ik dan toch een ploeg moet kiezen dan denk ik dat RKHBS de grote titelfavoriet is in deze klasse. Ze spelen ieder jaar mee voor de titel en hebben in Mike Zwartjes ook een trainer die dat waar kan maken. Daarnaast verwacht ik ook dat Wijnandia veel mensen kan verrassen, aangezien zij een leuk voetballend elftal hebben en vorig jaar ook voor promotie hebben gespeeld.

Waar verwacht/hoopt u dat uw eigen team zal eindigen aan het einde van de competitie?Ranglijst technisch willen wij ons gewoon direct handhaven dit jaar, maar wat ik persoonlijk veel belangrijker vind is dat wij ons spel als team ontwikkelen. Hiermee bedoel ik dat wij mijn aanvallende speelwijze als team eigen maken en daardoor meer punten gaan behalen en doelpunten scoren dan dat deze club in voorgaande seizoenen heeft gedaan.

Foto®parkstadactueel/Lucho Carreno