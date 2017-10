Inspiratieprijs van Cultuurfonds Limburg gaat naar natuurbehoud

Redactie van ParkstadActueel |

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg kent de Inspiratieprijs 2017 toe aan bijzondere projecten op het gebied van natuurbehoud in de provincie. Uit maar liefst 40 projecten, is een shortlist van 12 genomineerden geselecteerd. Via een verkiezing in dagblad De Limburger zijn de publiekslievelingen naar boven komen drijven. De jury heeft inmiddels een finalelijst gemaakt. De voorzitter van het Cultuurfonds Limburg, commissaris van de Koning, Th.J.F.M. Bovens, reikt op 2 november 2017 de prijzen uit in de Feestzaal van het Gouvernement in Maastricht. De eerste prijs bestaat uit een geldbedrag van € 5.000, de tweede prijs uit een geldbedrag van € 3.000 en de derde prijs uit een geldbedrag van € 2.000.

De twaalf genomineerden zijn aanwezig bij de uitreiking, afgevaardigden van: Groengroep ODA-park Venray, Landschap Horst a/d Maas, Werkgroep Behoud de Peel, IVN afd. Maas en Niers, Groengroep Sevenum, Voorvechter van Limburgse natuur -Ton Lenders, Vereniging tot Natuurbehoud Cadier en Keer, Vlinderwerkgroep Nederweert, Zuid-Limburgse Stoomtrein Maatschappij, Stichting Sjweikeser Rèngelaot, IVN afd. Maastricht en Parkcommissie Kasteelpark Elsloo. Zij krijgen als blijvende herinnering een eikenboom aangeboden.

De genomineerde natuurprojecten zijn verdeeld over heel Limburg en werken met deskundige en inspirerende kartrekkers. Ze vormen zonder uitzondering een inspiratiebron voor landschapsbeheer en natuurbehoud, óók buiten de eigen streek. Vaak worden op semiprofessionele manier en met gedegen kennis grote groepen mensen uit de samenleving betrokken, waaronder bijvoorbeeld ook agrariërs. De projecten zijn elk op hun eigen wijze promotors van de natuur en verbinders op gebied van natuurbeheer. Groots werk voor soms kleine kerngroepen.

Het bekendmaking van de Inspiratieprijs 2017 wordt omlijst door optredens van onder anderen Germaine Sijstermans, Leo Svirsky & Antoine Beuger en door installaties uit het project ‘STIL.de natuur’ van Hoge Fronten/Lieke Benders. De presentatie is in handen van Edmond Staal, vice-voorzitter Cultuurfonds, afdeling Limburg.

De jury bestaat uit Kiki van Aubel, voorzitter jury en bestuur Cultuurfonds; Edmond Staal, bestuur Cultuurfonds; Jackie Smeets, bestuur Cultuurfonds; Jan Kluskens, IKL; Chequita Nahar, Hogeschool Zuyd afd. Beeldende Kunst; Dannij Bol, Parkstad Limburg Theaters en Mariëlle van Eijs, jurysecretaris.

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg reikt sinds 2011 jaarlijks de Inspiratieprijs uit aan een persoon of organisatie die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van letteren, virtual art, e-cultuur, beeldende kunst, muziek, theater, dans, geschiedenis, natuur of monumentenzorg. Sidi el Karchi (2011, beeldende kunst), Joost Vrouenraets (2012, dans), Petra Stienen (2013, geschiedenis en letteren), Elbe Stevens (2014, audiovisuele kunst), Romy Roelofsen en Gable Roelofsen van Het Geluid (2015, muziektheater), Pablo van de Poel, Luka van de Poel en Robin Piso van DeWolff (2016, popmuziek) gingen de laureaten voor.

Het Prins Bernhard Cultuurfonds is bevlogen pleitbezorger van cultuur, natuur en wetenschap in Nederland en daarbuiten. Met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen worden bijzondere initiatieven en talent gestimuleerd. Als inspirator van hedendaags mecenaat geeft het Prins Bernhard Cultuurfonds particulieren, stichtingen en bedrijven onafhankelijk en deskundig advies over filantropie. Het Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg is één van de twaalf provinciale afdelingen.

bron en Foto Prins Bernard cultuurfonds