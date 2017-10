Krönungsfestmahl Aachen is event om met stip in de agenda te noteren  

Ton Reijnaerts |

Op 23 oktober organiseren de Akense Rathausverein en Hotel Quellenhof in de Kroningszaal van het gemeentehuis van Aken het Krönungsfestmahl Aachen. Deelnemers wacht een exquisiet viergangendiner diner in een bijzondere ambiance gelardeerd met hoogwaardige muzikale optredens en een boeiende gastspreker, in de persoon van Friedrich Merz. Wie het Euregio highlight wil meemaken moet snel zijn want het aantal tafels op de excluseive happening is gelimiteerd.

Al ten tijde van de koningskroningen waren feestmaaltijden in Aken vaste prik. Het meest pronkvolle en grootste diner van bij de kroning van Karel de Grote in 1520 plaats. Rathausverein Aachen en Hotel Pullman Aachen Quellenhof bliezen in 2002 met ondersteuning van sponsoren de oude traditie nieuw leven in. De opbrengst van de eigentijdse variant op het Krönungsmahl (op het hoogste culinaire niveau genieten) kwam en komt ten goede aan herstel en permanente renovatie van Akens schitterende raadhuis.

Een champagneontvangst vormt de opmaat voor een beklijvende avond. Kuchenchef Daniel van Zijp streelt aansluitend de smaakpupillen met een heus koningsmaal. De ‘Deutsche Stiftung Musikleben’ tovert daarbij een muzikaal klankmenu. Excellente prijs gekroonde jonge muzikanten als Jakow Pavlenko en Jan-Aurel Dawidiuk en Marie-Rosa Günter brengen op viool en piano composities van Franz Schubert en Franz Liszt op de Bühne bringen. De feesttoespraak bij de vijftiende editie wordt gehouden door Friedrich Merz. De bekende (ex)-toppoliticus, advocaat en manager prikkelt het gehoor met een speech over de verhoudingen tussen Europa en de USA.

De avond wordt besloten met een sfeervolle afsluiter in het ‘Nachtkaffee’ in de sfeervolle keldergewelven van het Akense Raadhuis.

Meer informatie over prijzen en plaatsingsmogelijkheden alsook reserveringen voor het Aachener Krönungsmahl via: 0049-241 432-7350 of 0049-241 432 7351 of kroenungsmahl@mail.aachen.de