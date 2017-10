Vandaag gratis entree voor kinderen bij het Kasteel Hoensbroek en Thermenmuseum

Ouders vandaag 5 oktober – vanwege de lerarenstaking in het basisonderwijs – op zoek zijn naar een alternatief voor hun kinderen: Kasteel Hoensbroek en Thermenmuseum in Heerlen komen speciaal voor deze dag met een educatieve en leuke oplossing. Kinderen t/m 15 jaar mogen gratis naar binnen, begeleiders vanaf 16 jaar betalen de reguliere entree (€ 7,75 voor het Thermen, € 9,75 voor het kasteel). De actie geldt voor maximaal drie kinderen per bezoek. Zowel in Kasteel Hoensbroek als het Thermenmuseum is er van alles te beleven: van leerzame expo’s tot spannende tochten. Kies dus voor een leuk dagje cultureel erfgoed!

Romeins Heerlen in het Thermenmuseum

In het Thermenmuseum leren kinderen meer over de geschiedenis van Heerlen. Ze kunnen hier de indrukwekkende restanten van het Romeins badhuis bewonderen. Het museum heeft onder meer een gevarieerde collectie gebruiksvoorwerpen uit de Romeinse tijd. Daarbij kunnen ze nu meteen een kijkje nemen bij de nieuwe Expo Open & Bloot met onder meer een mini-badhuis waar ze doorheen kunnen wandelen. Hier wanen ze zich als een Romein in het Heerlens badhuis dat diende als welness-, sport-, én gezondheidscentrum. Want hoe ging het er destijds eigenlijk aan toe in dat bruisende badhuis? En wat deden de Romeinen daar zoal? Een toelichting wordt gegeven door verschillende experts via videoschermen.

Speuren en spelen in Kasteel Hoensbroek

Kasteel Hoensbroek is een en al erfgoed: het oudste deel van het kasteel stamt al uit 1250. Kinderen kunnen door meer dan veertig prachtig ingerichte kasteelvertrekken dwalen waarbij ze als het ware oude kasteeltijden herbeleven. Want wie woonden er nu allemaal op het kasteel en wat deden die bewoners daar zoal? Er is tevens een gratis musketierspeurtocht voor kinderen van 4 t/m 6 jaar en voor kinderen van 7 t/m 9 kinderen. Voor de iets oudere kinderen is er de Code M Familiespeurtocht (€ 2,50 per tocht): kinderen leren hier onder meer over de beroemde musketier d’Artagnan, het beleg van Maastricht en de Hollandse oorlog van 1672. En onderweg krijgen ze uitleg over allerlei historische objecten. Meer informatie over het kasteel: www.kasteelhoensbroek.nl

Historisch Goud

Kasteel Hoensbroek en het Thermenmuseum zijn onderdeel van Historisch Goud: het erfgoedbedrijf van de gemeente Heerlen.

