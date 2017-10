Buitenring volledig opengesteld op 31 augustus 2019

Redactie van ParkstadActueel |

De Buitenring Parkstad Limburg is 31 augustus 2019 volledig gereed, zeker anderhalf jaar eerder dan gepland. Dit komt doordat de Provincie eerder kan beschikken over de grond die nodig is voor de aanleg van het turboverkeersplein dat de Buitenring bij Nuth verbindt met de huidige A76. De bouw van dat verkeersplein kan daardoor eerder starten.

Gedeputeerde Eric Geurts (Mobiliteit) presenteerde tijdens de Statencommissie voor Mobiliteit en Duurzaamheid de nieuwe planning. Deze is inmiddels besproken met alle partijen waaronder de zeven betrokken gemeenten en Rijkswaterstaat. Geurts: “De Buitenring gaat in vier fasen naar de volledige openstelling op 31 augustus 2019. De gefaseerde aanpak is noodzakelijk om de druk op het bestaande wegennet – met name bij de aansluiting bij Nuth – te kunnen beheersen. Hoe eerder de Buitenring in gebruik genomen kan worden, des te eerder profiteert de regio van de voordelen van deze weg.”

Fase 1: Beschikbare wegdelen in 2017

De Dentgenbachweg en de voormalige N299 tussen Brunssum en de Gravenweg (grens Landgraaf en Kerkrade) zijn afgelopen zomer al in gebruik genomen. In november zijn de Hamstraat in Kerkrade en het wegvak tussen de N274 en de N276 (Brunssum-Noord) weer voor verkeer beschikbaar.

Fase 2: Technisch gereed in april 2018

Vanaf april 2018 is de Buitenring, met uitzondering van de aansluiting bij Nuth technisch gereed. Het overgrote deel kan dan bereden worden. Om te voorkomen dat het verkeer bij Nuth onder te grote druk komt te staan, zal op sommige plekken nog worden gewacht met het openstellen van de weg. Intussen wordt gebouwd aan de nieuwe toerit voor de A76.

Fase 3: Buitenring in zijn geheel zonder turboverkeersplein (Nuth) in oktober 2018

In oktober 2018 kan de nieuwe toerit van de aansluiting Nuth (van de Buitenring op de A76) worden benut. Vanaf dat moment is het mogelijk om alle delen van de Buitenring in gebruik te nemen met uitzondering van de aansluiting Nuth zelf. De A76 zal vooruitlopend op de definitieve aansluiting wel al toegankelijk worden gemaakt voor verkeer van en naar de Buitenring.

Fase 4 Volledige openstelling Buitenring Parkstad Limburg op 31 augustus 2019

Tussen oktober 2018 en 31 augustus 2019 wordt het turboverkeersplein dat de Buitenring in Nuth verbindt met de A76 gebouwd, waarna de Buitenring Parkstad Limburg officieel kan worden geopend. Vanaf de volledige openstelling profiteert de regio van alle voordelen van de Buitenring, zoals minder (vracht)verkeer in de woonwijken en de betere bereikbaarheid van onder andere bedrijventerreinen en de toeristische attracties. Ook de verwachte economische ontwikkeling kan dan optimaal op gang komen. Tussen september 2019 en eind december 2019 worden de laatste werkzaamheden uitgevoerd op de aansluitende lokale wegen. Dat kan pas gebeuren wanneer het verkeer gebruik kan maken van de Buitenring en de aansluiting op de A76 in Nuth.

