Ludique! in het cultuurhuis Heerlen

LUDIQUE!

Zaterdag 7 okt / 20.30 uur

Zondag 8 okt / 14.30 uur

voorverkoopprijs €10 / avondkassa €12,50

Traditiegetrouw keert LUDIQUE! ook dit jaar weer aan het begin van het nieuwe theaterseizoen terug in Cultuurhuis Heerlen. Zoals u van Gerald Drent en Martijn Mulders gewend bent, staan zij garant voor extravagant muziektheater waarbij u in een achtbaan aan emoties wordt meegenomen. Onder leiding van pianist Paul Tijink wordt u in vervoering gebracht door de wonderlijke melodieën en luisterrijke anekdotes welke ook ditmaal de theaterzaal zullen betoveren. Als opmars naar de voortzetting van hun internationale tournee, neemt LUDIQUE! u met deze unieke beleving met een lach en een traan, regelrecht mee naar het hart.

Over hun voorstelling ZARAH schreef de Berliner Morgenstern: “LUDIQUE! bezaubert das Publikum auf eigenartige Weiße. Ganz großes Kino!”