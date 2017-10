Wilhelminaberg trappen marathon

Het parcours is uitgezet op de Wilhelminaberg (Overstehofweg), De start / finish is op de top van de Wilhelminaberg. Na de start wordt circa 900 m via het circelende verharde klinkerpad naar beneden en via de stalen brug over de vijver richting de trap gelopen. Daar begint de 1e beklimming van 508 treden / circa 200 m tot de top. Eenmaal boven lopen we over de top en wordt er aan 2e ronde begonnen. Een ronde is dan +/- 1100 meter.

Deze zwaarste marathon van Nederland is dus zeer aantrekkelijk om ook eens te komen kijken naar deze grensverleggende tocht. Men zal hier vaak voorbij komen, dus dat is geweldig om je zoon, vader moeder of dochter eens flink aan te moedigen. Houdt rekening met de deelnemers door de trap zo veel mogelijk vrij te houden!

Bron en foto: trappenmarathon.nl