Zondag 8 oktober worden in ’t Bakkes va Welte voor de laatste keer dit jaar onze veel geroemde vlaaien gebakken. Dit wordt een hele speciale bakdag.

De poort aan de Doom 5 in Welten gaat al om 11.30 uur open want dan komt de processie naar ’t bakkes va Welte in de Loorenhof. In het weiland wordt voor deze gelegenheid een rustaltaar opgezet. Na de processie is er koffie en vla(ai) (en voor de liefhebber ook iets anders).

Onze St. Maarten verheugt zich nu al op dit hoge bezoek.

Wie kan op deze afsluiting van het bakseizoen beter de muziek verzorgen dan Herriemenie Miserabel? Om 13.00 uur is het eerste optreden, dus zorg dat je er op tijd bij bent :-). Wij verheugen ons al op het optreden van Miserabel maar zeker ook op jou bezoek.

Het is appeltijd dus we bakken ook weer onze overheerlijke appelvla(ai) met appels uit onze boomgaard.

Diverse oude appelsoorten uit de Loorenhof kun je komen proeven en kopen.

Kom ook naar onze laatste bakdag van 2017 en breng iedereen mee die je kent want ook jij zult versteld staan en je verbaasd afvragen of dit echt wel Welten is…….

Mocht het te hard regenen dat gaat het hele feest niet door, bij twijfel moet je even op onze website kijken www.deloorenhof.nl of facebook/deloorenhof

We sluiten om 17.00 uur. in 2018 starten we weer met bakken in april of mei (afhankelijk van het weer).

Voor meer informatie of suggesties kun je bellen 0654271366 of mailen naar jo@klavora.nl

