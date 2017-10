In gesprek met de trainer van RKHBS Mike Zwartjes, vooruitblik 2017/2018

Redactie Parkstadactueel/Tom de Cock |

Parkstad Actueel vroeg Mike Zwartjes om voor ons vooruit te blikken op komend seizoen met zijn 1ste elftal RKHBS.

Is de selectie veranderd in vergelijking met vorig seizoen? Er zijn 2 spelers die overschrijving hebben aangevraagd, Yarin Meessen naar Bekkerveld en Hendrik Jan de Jonge naar Schinveld. Daar tegenover staan 2 nieuwe aanwinsten, Roel Romeijn afkomstig van vv Schaesberg en Jeffrey Sloote van Passart/VKC. Tevens hebben Sören Versleijen en Kay Houtackers aangegeven om na een jaar afwezigheid weer de draad op te pakken. Daarnaast zijn er een aantal spelers overgekomen vanuit de A-jeugd. Kortom in de breedte zijn we er op vooruit gegaan.

voorbereiding is goed verlopen, door de veranderende speeldagenkalender heb ik op de eerste week na nagenoeg met de voltallige selectie kunnen trainen een hele verbetering t.o.v. eerdere voorbereidingen. We hebben op een goede manier ons kunnen voorbereiden op de start van de competitie.

Hoe schat u de sterkte in van de tegenstanders in de competitie van dit seizoen? In vergelijking met vorig seizoen vind ik dat onze klasse er kwalitatief op vooruit gegaan is.

Wie verwacht u dat er dat er voor de prijzen gaat strijden? Er zijn 5 nieuwe clubs in onze klasse erbij gekomen waarbij het lastig is om op voorhand aan te geven welk team nu sterk of zwak is. Als we een aantal wedstrijden onderweg zijn zal blijken hoe sterk deze nieuwe teams zijn. Één ding is zeker, de buitenwacht verwacht op basis van onze prestatie van vorig seizoen zijn dat wij de te kloppen ploeg zijn.

Waar verwacht/hoopt u dat uw eigen team zal eindigen aan het einde van de competitie?We hebben daar natuurlijk als groep over gesproken. Onze ambitie is om te promoveren, dat kan via een kampioenschap of na-competitie. Het draagvlak binnen de groep is aanwezig om deze ambitie ook te durven uitspreken. Het zal niet makkelijk worden omdat we weten dat iedere tegenstander ons het leven zuur zal maken. Met die achterliggende gedachten zullen we ons moeten wapenen om ons zelf weer eerdere keer te bewijzen.

Foto:©Parkstadactueel/Tom de Cock