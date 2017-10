Limburg is klaar voor eerste Dutch Earth Week

Redactie van ParkstadActueel |

Op dinsdag 10 oktober 2017 gaat de eerste Dutch Earth Week van start, een nieuw jaarlijks initiatief van de Provincie Limburg. Van 10 tot en met 14 oktober 2017 zijn er in de hele provincie activiteiten, acties en ontmoetingen. De Dutch Earth Week is een podium voor bestaande initiatieven én nodigt iedereen uit om mee te doen.

Het thema van deze eerste editie van de Dutch Earth Week is ‘No Waste’, het tegengaan van verspilling en het stimuleren van hergebruik en circulariteit.

Het programma van de Dutch Earth Week (DEW) is breed en heeft voor ieder wat wils. Van een officiële aftrap in het Gouvernement met inspirerende sprekers, zoals Jan Terlouw, tot kinderworkshops, van foodwaste-experts op bezoek bij bedrijven tot korting bij de kleermaker om de hoek en van een duurzame fashion-award tot de Limburgse doggybag ‘Lekker voor Thuis’. Iedereen kan aanhaken, zelf iets organiseren of een van de duurzame uitdagingen aangaan. Kijk op de site voor het volledig programma: www.dutchearthweek.nl

Limburg De Dutch Earth Week is een initiatief van Daan Prevoo, Limburgs gedeputeerde voor onder andere Energie, Duurzaamheid, Water en Wonen. De provincie heeft stevige ambities op het gebied van duurzaamheid. De Dutch Earth Week is een van de manieren waarop de provincie organisaties, gemeentes, bedrijven en vooral ook inwoners uitnodigt om aan te haken of om zelf aan de slag te gaan.

Programmaoverzicht 2017

DATUM TIJD LOCATIE Di 10 Okt Food Waste Challenge bij Waterleiding Maatschappij Limburg 9.00 – 11.00 Maastricht Aftrap Dutch Earth Week 13:00 – 18:00 Limburgs Gouvernement, Maastricht Bekendmaking duurzame gouden tip voor Zomerparkfeest Venlo Wo 11 Okt Bio-based design sessie: Heidewol 09:30 – 14:30 Blerick Rondleiding stadskantoor Venlo 14:00 – 15:30 Stadskantoor, Venlo Prijsuitreiking duurzame gouden tip voor Zomerparkfeest 14.30 Venlo De toekomst van voedsel – Agri Food Week 16.00-19.00 Venlo DEW pubquiz in Cafe de Pelt 19.30 Heerlen Lezing: Het Zero Waste Project 20:00 Weert DEW pubquiz in Cafe de Bloem 20.00 Sittard Do 12 Okt Food Waste Challenge bij Walas / Carbon6 9.00 – 11.00 Heerlen Bio-based design sessie: Paddestoelen 09:30 – 14:30 Blerick The uncertainty has settled – docu 14.30 – 16.30 u Venlo Food Waste Challenge bij Albron Catering in Gouvernement 15.00 – 17.00 u Maastricht Sustainable talk 19:30 Forza Fashion House, Maastricht Prijsuitreiking “Fashion makes sense” award 21:30 Forza Fashion House, Maastricht Vr 13 Okt Food Waste Challenge bij Museumplein 12.00 – 14.00 u Kerkrade Open huis Circularity Campus 13:30 – 18:00 Sittard-Geleen Smoothie fietsen 13:00 – 18:00 Blerick Food Waste Challenge bij C’licious 15.00 – 17.00 u Heerlen Film ‘Before the Flood’ in Continium 19:00 Kerkrade Za 14 Okt Smoothie fietsen 07:00 – 14:00 Venlo Spelshow Columbus earth center 13.30 Kerkrade Workshop pimp je kledingstuk (kinderen) 10.00-12.00 nederweert Workshop banner naar tas 12.00-16.00 Maastricht Workshop van spijkerbroek naar tas (kinderen) 14.00-16.00 nederweert Afsluiting inzamelactie spijkerbroeken 15.30 Sittard Repair Day hele dag heel Limburg Repair Café Meijel 9.30-11.30 Meijel Repair Café Onderbaken 10.00-13.00 Schinveld Repair Café Nuth 10.00-13.00 Nuth Repair Café Parkstad 10.00-13.00 Heerlen Repaircafe + markt + opendag bij ’t Werkhuis + no-waste-diner ochtend & middag & avond Maastricht Ma 16 Okt Workshop duurzaam design thinking voor kinderen 9:30 – 16:30 Kerkrade 28 en 29 okt C2C-fietstocht Venlo 1 t/m 14 okt Inzamelactie spijkerbroeken Sittard 6 t/m 14 okt FMSA Expositie 12:00 – 18:00 Forza Fashion House, Maastricht 10 t/m 12 okt Workshop upcycling Teresia middelbare school x Sittard 10 t/m 14 okt Food Waste Challenge 10 t/m 14 okt Lekker voor Thuis meerder locaties 10 t/m 14 okt Open huis Enexis huis Maastricht 10 t/m 14 okt Ontdek Columbus Earth Center Kerkrade Diverse momenten Pub Quiz Diverse momenten Kledingruil

Foto dutchearthweek