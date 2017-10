SCHUNCK* presenteert twee bijzondere sprekers in de maand oktober

SCHUNCK* |

In de oktobermaand presenteert SCHUNCK* twee bijzondere sprekers die de luisteraars ieder op hun eigen bevlogen wijze meenemen in hun visie op resp. architectuur en beeldende kunst.

Lezing Jo Coenen – dinsdag 17 oktober, 20:00 uur

IBA Parkstad supervisor Jo Coenen schetst deze avond een tussenstand van IBA Parkstad 2014-2020. De lezing maakt onderdeel uit van de tentoonstelling Randland die nog tot 12 november in het SCHUNCK* Museum te zien is. Randland is een festival over creatieve makers en stedelijke ontwikkeling. De tentoonstelling geeft een overzicht van initiatieven door burgers en kunstenaars en organisaties als Cultura Nova, Neimed, IBA Parkstad en SCHUNCK* die op zoek zijn gegaan naar de kracht van het Randland en specifiek van Parkstad.

Lezing Thé Tjong Khing – dinsdag 24 oktober 2017, 20:00 uur

Thé Tjong-Khing (83) vertelt aan de hand van beeldmateriaal over zijn werk, zijn oeuvre en zijn carrière als een van de bekendste illustratoren van Nederland. Voorafgaand aan de lezing is het SCHUNCK* Museum geopend voor bezoekers van de lezing. Deze lezing is onderdeel van de Beeldend Boek Biënnale editie #01 rondom de illustrator Thé Tjong-Khing. De Beeldend Boek Biënnale is een tweejaarlijkse manifestatie, gericht op jong en oud, waarbij de elkaar versterkende combinatie ‘woord’ en ‘beeld’ het uitgangspunt vormt.

