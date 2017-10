Zuyderland opleidingscentrum voor operatietechniek longkanker

Vier chirurgen uit Spanje en Zwitserland hebben deze week deelgenomen aan een tweedaagse ‘uniportal VATS’ cursus in Zuyderland Heerlen. Tijdens de cursus stond een vernieuwde operatietechniek centraal waarbij longtumoren via een sneetje van slechts enkele centimeters verwijderd worden. Ook werd er een live-verbinding tot stand gebracht met de operatiekamers, waardoor longchirurgen over de hele wereld de procedure konden volgen en vragen konden stellen.

Zuyderland is uitgegroeid tot een gerenommeerd opleidingscentrum voor chirurgen uit Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA) die deze operatietechniek graag willen leren en implementeren. De uniportal-VATS operatietechniek wordt bij Zuyderland standaard gebruikt om longtumoren te verwijderen. Hierbij is het mogelijk om een longkwab of zelfs de gehele long inclusief lymfeklieren via een minimaal invasieve operatie te verwijderen. Dit biedt vele voordelen: de pijnklachten liggen gemiddeld lager, de schade aan weefsel is minder en de patiënt herstelt sneller.

Dr. Erik de Loos is, net als dr. Yvonne Vissers en dr. Karel Hulsewé, één van de artsen die gespecialiseerd is in deze techniek. ‘Ondertussen komen artsen uit verschillende werelddelen naar ons ziekenhuis om deze techniek te leren’, aldus de Loos. ‘Daar zijn we erg trots op.’ Zuyderland heeft al van oudsher een voortrekkersrol op het gebied van onder andere longchirurgie en dus passen de nieuwe, innovatieve technieken perfect in het plaatje. Diverse keren per jaar worden er in samenwerking met Johnson & Johnson Medical, scholingsprogramma’s aangeboden.

Begin november zullen de chirurgen van Zuyderland als mentor deelnemen aan een Uniportal VATS cursus in Hamburg waar zij hun expertise en kennis zullen delen met collega-chirurgen uit Europa.

Bron Zuyderland en foto®Parkstadactueel/Lucho Carreno