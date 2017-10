Aftrap Heerlen Jazzt 2017 / 10 jaar Heerlen Jazzt! in het Cultuurhuis Heerlen

dinsdag 10 okt / 20.30 uur

de toegang is ook nog eens gratis

Jubileum verrassingsconcert met

• Presentatie programma 10e editie Heerlen Jazzt November 2017

• Een foto impressie Heerlen Jazzt 2016

• Live muziek

Blokkeer de avond alvast in je agenda!

Met een optreden van het Albert Vila Trio

De aimabele jazzgitarist Albert Vila heeft menig professionele muziekopleiding achter de rug. Na zijn muziekstudies in Barcelona en het Conservatorium Amsterdam , volgt de Manhattan School of Music in New York. Eenmaal terug in Europa brengt hij zijn eerste album uit: Foreground music. Daarop volgt de tweede plaat Tactile. Vila trekt verder Europa in en doet jazzpodia aan in België, Duitsland, Italië, Tsjechië, Polen, Groot-Brittannië en nu ook Nederland.

Een uniek concert in Heerlen van dit trio. Alex Gilson is een franse bassist en drummer Daniel Jonkers is een goede bekende en winnaar van de Eujazz Young Talent Award. Samen zorgen zij voor een stevige en creatieve basis voor het subtiele werk van het Albert Vila Trio.