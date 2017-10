Dames 1 van HC Nova verliest 2-1 van de dames van HC Best

Puk van Wagenveld/Dames 1 van HC Nova |

Deze zondag was het zover.. De wedstrijd tegen de koploper! We wisten dat dit een lastige wedstrijd zou worden en dat Best een sterk team is, maar begonnen de wedstrijd met volle moed.

Wij hadden bal in het begin van de wedstrijd en waren van plan om er veel goeds mee te doen. Dat deden we ook; we hadden veel balbezit en speelden goed rond. Ook onze achterspelers Malou en Meike kwamen weer veel en goed mee op. We creëerden mooie aanvallen en hadden zelfs een heel goede kans om te scoren, maar de scheidsrechter floot Kaja, die op het punt stond een mooi doelpunt maken, om de een of andere reden terug.

Best was hiermee gered en besloot meer naar voren te spelen, waardoor wij onder meer druk kwamen te staan. Door deze druk kregen we een strafcorner tegen, omdat iemand van Best in onze drieëntwintigmeterlijn werd ‘geduwd’. Deze strafcorner ging er helaas als een kanon in, waarmee we met een 1-0 achterstand de rust ingingen.

In de rust werd ons verteld dat we goed aan het spelen waren en makkelijk met het niveau van Best meekonden. We moesten vooral niet op de scheids letten en ons eigen spel spelen. Dit waren wij dus ook van plan te doen.

Helaas gingen we de tweede helft niet zo goed in als we gehoopt hadden. We begonnen zelfs redelijk zwak in vergelijking met de eerste helft; We kwamen minder makkelijk onder de druk van Best uit en onze passing was niet zo nauwkeurig. Na tien minuten in de tweede helft kwamen we weer in ons spel en probeerden we de gelijkmaker te maken, dit lukte helaas niet. We kregen zelfs best veel strafcorners tegen, die we grotendeels goed hadden verdedigd. Er ging helaas wel een bal in, die weer veel te hard werd gesleept.

Na deze corner gaven we het nog niet op: we hadden nog een kwartier om te scoren en we lieten onze kopjes niet hangen. Na een paar mooie acties van ons en een paar gevaarlijke counters van Best, lukte het ons toch nog om te scoren: Malou speelde de bal naar Laura, die vogelvrij stond in de cirkel. Vervolgens speelde Laura de bal mooi naar Lieneke die de bal erin tipte. We waren blij met ons doelpunt, maar een seconde nadat we hadden gescoord werd er afgefloten.

Hiermee was de uitslag 2-1 voor Best. Jammer, want we hadden hard gevochten en waren niet erg blij met deze uitslag. We nemen deze energie mee naar volgende week, waar we hopen weer hard te werken en daarvoor beloond te worden met drie punten. We spelen om 12.45 tegen Rosmalen en hopen dat het zonnetje dan schijnt, zodat jullie allemaal komen kijken!

Archieffoto®Parkstadactueel/Lucho Carreno