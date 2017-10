Harmonie St. Gerardus organiseert een Reünieconcert met als thema “Rondwandeling door de Efteling”

Harmonie St. Gerardus |

Het zaallicht gaat uit, het publiek kijkt gespannen naar het scherm, en samen met het beeld start het orkest.

De vogels fluiten, de Efteling ontwaakt, en al tijdens de Ouverture is het voor het jonge, maar ook oudere publiek een feest van herkenning met kleine stukjes uit o.a. Fata Morgana, Villa Volta, Vogelrok en natuurlijk Carnaval Festival.

Hierna genieten van Harp, Hoorns, Fluiten en Fagot met de mooie melodieën uit Droomvlucht. Ook enkele bekende figuren uit het sprookjesbos ontbreken niet en worden door het orkest muzikaal in de juiste sfeer weergegeven.

Dit alles staat of valt met de timing tussen beeld en geluid.

Plots klinkt er een stem, en het verhaal van Sneeuwwitje wordt ingeleid, de spanning wordt opgevoerd door de vertellers en, deels getimed gesproken met het beeld mondt dit uit in het schreeuwen van de boze stiefmoeder, tumult in het orkest en als climax het exploderen van de spiegel.

Na een ritje in de donkere achtbaan van de Vogelrok is het weer tijd om even op adem te komen met het harpconcert, met mooie sfeerbeelden van het attractiepark.

De afwisseling tussen Ruig en sprookjesachtig, spanning en rust die de Efteling uitstraalt krijgt het publiek ook voorgeschoteld in deze voorstelling in 2 delen.

Wanneer: 18 november 2017

Aanvang: 20:00 uur, zaal open 19:00

Locatie: Kasteel Hoensbroek (er is een lift aanwezig)

Tekst en foto: Harmonie St. Geradus