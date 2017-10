Inschrijven weer mogelijk voor 2e editie Kerstlichtjes Parade Heerlen

Stichting Magisch Bekkerveld |

Op zaterdag 16 december wordt de 2e editie van de Kerstlichtjes Parade georganiseerd.

Wij zouden het leuk vinden als jullie hieraan ook zouden deelnemen.

Wat is de bedoeling van de Kerstlichtjes Parade?

1. Veel plezier bij het lopen van de Parade, deze is niet zo lang als de carnavalsoptocht maar wel druk bezocht.

2. De wijk te verlichten voor de kerstdagen, dus verlicht je pakje en/of voertuig zodat er een bonte Lichtjes Parade door de straten trekt.

3. Samen de aftrap maken naar de Kerstdagen.

4. Na afloop van de Lichtjes Parade gezellig samen onder het genot van een hapje en een drankje te genieten van een gevarieerd programma.

5. Wij vragen geen inschrijfgeld en jullie mogen zelf jullie Thema bedenken, dit moet natuurlijk wel in de kerststijl blijven. Bv. Kerstheksen, kerstmannen of vrouwen, dennenbomen, kerstballen noem het maar allemaal op.

6. Gelieve wel inschrijven voor de Kerstlichtjes Parade en wel op het volgende e-mail adres: kerstparadeheerlen@gmail.com

7. Mochten er nog vragen zijn kunnen deze ook via bovenstaand e-mail adres gesteld worden.

Tekst en foto: Stichting Magisch Bekkerveld