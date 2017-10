Start renovatie van Zuyderland Medisch Centrum Kerkrade

Redactie Parkstadactueel |

De renovatie van Zuyderland Medisch Centrum Kerkrade is gestart.

Aannemer BAM heeft een begin gemaakt aan de voorbereidende werkzaamheden, die nodig zijn voor de daadwerkelijke verbouwing, zoals het inrichten van het bouwterrein. Momenteel worden installaties ontmanteld en stofwanden geplaatst. Medio oktober zullen de eerste sloopwerkzaamheden starten.

Nieuwe ingang

De hoofdingang die tot eerder dit jaar aan de voorkant van het ziekenhuis gelegen was, is niet langer in gebruik. Medewerkers, patiënten en andere bezoekers kunnen nu gebruikmaken van de ingang aan de achterzijde, nabij het grote parkeerterrein.

Center Court

In september 2016 heeft Zuyderland de ziekenhuislocatie in Kerkrade verkocht. De hoofdgebouwen zijn in eigendom van Wyckerveste en het terrein en bijgebouwen is in bezit van de Gemeente Kerkrade. Deze wil het ziekenhuisterrein en een aantal aangrenzende percelen herontwikkelen tot een zogenoemd Center Court voor sport, educatie en zorg. Zuyderland huurt zo’n 3.000 m2 terug om hier, na een grondige renovatie poliklinische zorg te kunnen bieden.

Renovatie

In overleg met Wyckerveste heeft Zuyderland een plan ontwikkeld om het souterrain, de begane grond en de 1e verdieping in de gebouwen A en E te renoveren. De werkzaamheden zullen naar verwachting tot en met mei 2017 gaan duren.

