Tweede ronde informatiebijeenkomsten Brunssum zonnepanelenproject Parkstad

De Parkstad-gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal zijn gestart met een grootschalig zonnepanelen-project. In het najaar van 2017 worden er informatiebijeenkomsten georganiseerd voor geïnteresseerden. In Brunssum zijn deze informatiebijeenkomsten gepland op 23 oktober en 8 november.

Zonnepanelenproject Parkstad

Het zonnepanelenproject biedt aan 7.250 particuliere woningeigenaren de kans om te investeren in het verduurzamen van hun huis. Inmiddels zijn er al zo’n 3350 huishoudens die gebruik hebben gemaakt van het zonnepanelenproject Parkstad. Voor de deelnemers wordt alles geregeld: van installatie tot service. Ze financieren de zonnepanelen door een lening af te sluiten met de eigen gemeente tegen een lage rente. Het zonnepanelenproject is een uitwerking van de Parkstad-ambitie om in 2040 als regio energie-neutraal te zijn.

Wie kan meedoen?

Alle particuliere woningeigenaren (ook met een smalle beurs), bedrijven en verenigingen met een kleinverbruikersaansluiting van maximaal 3×80 ampère kunnen meedoen. De deelnemers worden geheel ontzorgd: ze krijgen vijftien jaar garantie en service. Ze financieren de zonnepanelen door een lening af te sluiten met de gemeente tegen een lage rente. De aflossing is lager dan de huidige energierekening, deelnemers besparen dus kosten. Men lost de lening in vijftien jaar af, maar versneld aflossen mag ook. Na aflossing is het volledige financiële voordeel voor de deelnemer.

Informatiebijeenkomsten Brunssum

In Brunssum worden twee informatiebijeenkomsten georganiseerd:

23 oktober 2017

8 november 2017

Deze bijeenkomsten vinden plaats in de Brikke Oave aan het Lindeplein te Brunssum en starten om 19:00 uur. Aanmelden voor de informatie-avonden kan via de website van de gemeente Brunssum: www.brunssum.nl/zonnepanelenproject.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie ook op de website: www.zonnepanelenprojectparkstad.nl

