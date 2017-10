VC Heerlen DS1 – Fit & Fysio/VC Limac DS2

Gloria Spijkers/VC Heerlen DS1 |

Gisteren stond de thuiswedstrijd VC Heerlen DS1 tegen Fit & Fysio/VC Limac DS2 om 16:00 in A Gene Bek op het programma. Beide ploegen hadden al twee wedstrijden gespeeld. VC Heerlen heeft uit deze twee wedstrijden 0 punten gehaald, maar VC Limac had al 10 punten binnen gesleept. We wisten dus al vooraf dat het een pittige wedstrijd zou worden.

VC Heerlen DS1 is ten opzichte van vorige seizoen, op een speelster na, geheel in nieuwe bezetting. Aangevuld met de speelsters van het oude DS2 en meerdere jeugdspeelsters vormen we nu een leuke groep. Meerdere speelsters hebben afgelopen seizoen ook in de 2de klasse gespeeld en daarom hebben we besloten dit seizoen ook in de 2de klasse te spelen. Vooraf wetende dat we een moeizaam seizoen zullen krijgen. Terugblikkend op de afgelopen twee wedstrijden blijkt toch dat we prima in de 2de klasse kunnen meekomen, in beide wedstrijden hebben we namelijk 2 sets op het nippertje verloren (24-26 en 26-24).

Gisteren was de tegenstander helaas letterlijk en figuurlijk een maatje te groot. De setstanden 12-25, 14-25, 8-25, 17-25 laten dit ook duidelijk zien. Aan onze kant waren een hoop mooie ballen te zien, goede verdediging, sterke set-ups en harde aanvallen. Alleen werden deze mooie ballen bedolven onder nog betere ballen van de tegenstander. Deze meiden waren zeer bewegelijk en konden bijna iedere bal van ons terugspelen. Aan onze kant werden meerdere persoonlijke fouten gemaakt en zorgde de miscommunicatie in de verdediging voor veel onnodige fouten. Dit samen zorgde ervoor dat we weinig terug te zeggen hadden tegen deze tegenstander.

Helaas 0-4 verloren, maar genoeg stof om de komende weken op te trainen. Aanstaande zaterdag om 15:00 spelen we tegen het studententeam uit Maastricht.

Foto’s®parkstadactueel/Lucho Carreno Meer foto’s op deze link.