VC Landgraaf Dames 1 verliezen van SOMAS/Activia

Melissa Eggen / VC Landgraaf dames 1 |

Gisteren ontvingen wij SOMAS/Activia in de baneberg. Dat dit een sterke ploeg was met veel jonge speelsters daar waren we ons goed van bewust. Zonder coach Bea begonnen we aan de wedstrijd. De eerste set begon goed. De servicedruk was er en het liep gelijk op. Aan het einde van de set slopen toch weer teveel eigen fouten in het spel. Activia maakte hier gebruik van en pakte de eerste set.

Verstand op nul. De stand is weer 0-0 en knallen in de tweede set! Maar dit zag er in ons hoofd een stuk mooier uit dan dat we daadwerkelijk lieten zien. Te veel passfouten door de servicebeurten van de tegenstander. Niet genoeg agressie in de aanval. Allemaal factoren die een verlies als resultaat hebben gebracht. Dan vechten we voor de laatste 3 sets. Echter dit was toch wel ons dieptepunt. We werden compleet weggeserveerd en wat normale onze kracht was leverde teveel fouten op. Ook deze set gaven we dik weg.

We wilden de wedstrijd toch nog met een goed gevoel afsluiten en die laatste set pakken! Maar op de een of andere manier hadden we allemaal onze dag niet vandaag. Iedereen maakte te veel fouten en daar waren we ons goed van bewust, echter het rechttrekken hiervan lukte niet. De wedstrijd was verloren met 4-0. Dit was eigenlijk een wedstrijd waarvoor we ons moeten schamen over het niveau wat we daar hebben neergezet.

Maar het blijft natuurlijk een sport en daarbij gebeurt dit. Belangrijk is dat we deze wedstrijd gaan vergeten, kopjes omhoog, hard trainen en volgende week een verse start maken!! Want wij weten voor 100% zeker dat dit gaat lukken!!

Om de wedstrijd een beetje te helpen vergeten zijn we toch nog maar even een avondje gaan stappen! Toch nog een gezellig puntje in de avond!

Tekst en foto: VC Landgraaf dames 1 / Melissa Eggen