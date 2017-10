Met 6 uit 2 wedstrijden en een aardig doelsaldo mochten we net als vorige week wederom thuis aan de slag, deze week tegen Kakertse Boys. Kakert had vorige week gewonnen van RKHBS en in de beker gelijk gespeeld tegen SVN dus we wisten dat we moesten oppassen voor hun sterke kwaliteiten. De wedstrijd begon redelijk gelijkopgaand qua kansen, beiden vrij weinig, maar de controle en het balbezit waren al snel voor ons. Brian kreeg dé kans voor de opening na ongeveer een half uur, maar zijn penalty werd gekeerd door de doelman nadat Michel in een uitbraak werd gevloerd in de zestien.

Kjell speelde zich goed vrij hierna maar zijn poging verdween net over het doel. Even later was het toch raak. Een voorzet van Jim werd door Michel bij de eerste paal binnen getikt: 1-0. Niet veel later stond het nog voor rust 2-0 nadat Brian goed druk had gezet op de laatste man en in de kluts Kjell zo een goede mogelijkheid bood waar die wel raad mee wist.

Na de pauze had Kakert vanalles omgegooid maar zonder merkbaar resultaat. De ruimtes namen toe en we speelden steeds dominanter. Dit resulteerde dan ook in nog een aantal doelpunten. Kay schoot een afgeslagen corner binnen, Jim mocht binnenlopen na een goede breedtebal van Kjell, Brian mocht door richting doelman en scoorde na een uittrap van Freek en wanorde achterin bij Kakert en het slotakkoord was voor Ruben die zijn eerste van het seizoen maakte na goed doorzetten van Pedro en terugleggen van Kjell.

Voor de tweede week op rij thuis een 6-0 overwinning en fier bovenaan met 9 uit 3 met doelsaldo 17-0. Volgende week weer een wedstrijd, uit bij RKTSV.

Tekst: RKVV Voerendaal

Meer foto’s op deze link.

Foto’s:©Parkstadactueel/Tom de Cock