Door het beschamende en onnodige verlies van verleden week staat Hulsberg vóór de thuiswedstrijd tegen Haslou met nul punten uit twee wedstrijden ener laatste. Voor de derde maal op rij dreigt er een dramatische seizoenstart als er vandaag niet gewonnen wordt. De gasten worden getipt als één van de kampioenskandidaten. Zij maakten indruk met de 8-0 overwinning op promovendus Daalhof, maar verloren verleden week kansloos met 4-0 van het sterke SVME. Opmerkelijk vandaag is dat maar liefst drie teams van Hulsberg tegen Haslou spelen. Hulsberg drie verliest met 1-0 in Elsloo, terwijl het tweede met 1-6 wint. Die balans is dus in ieder geval gelijk voorafgaand aan deze wedstrijd.

Als om even na half drie de jonge, maar prima fluitende scheidsrechter Martens voor het beginsignaal fluit, ontstaat er een levendige wedstrijd die op en neer golft. Beide ploegen hebben zichtbaar moeite met het natte kunstgras en de bal, die regelmatig, aan beide kanten, van de voeten springt. Hierdoor ontstaan er vaak onverwachte mogelijkheden en hachelijke momenten, zoals in de 13e minuut als een bal van Twanny van Mulken tegen de lat boven Joeri Schouten caramboleert. Kansen zijn er vervolgens voor de thuisploeg via Sven Gardeniers en Timo Valentijn (2 maal) die naast schieten. Laatstgenoemde, die meestal vanaf de rechterflank opereert, zet in de 37e minuut mooi voor vanaf links. Goaltjesdief Ray Kremer is er als de kippen bij om de bal achter keeper Dennis Raven te tikken. Ook na deze 1-0 voorsprong blijft Hulsberg gevaarlijk via de eerdergenoemde flankspelers Sven en Timo.

De start van de tweede helft lijkt een kopie van verleden week in Berg & Terblijt. De thuisploeg start slap en Joeri moet handelend optreden bij een inzet van Danny Theunissen. De eerste bal kan hij nog keren, maar als Theunissen andermaal mag aanleggen is het raak en staat het 1-1. Beide ploegen blijven strijden voor de overwinning en als Sven in de 55e minuut vanaf de middenlijn mag opstomen in een drie-tegen-één situatie moét Hulsberg eigenlijk op voorsprong komen. De rappe aanvaller heeft echter geen oog voor zijn mee opgekomen medespelers en besluit zelf te schieten. Zonder de juiste precisie gaat deze grote kans verloren.

Ook de bezoekers zijn dicht bij een voorsprong. Eerst raken zij in de 65e minuut de paal, waarna Joeri de rebound pareert. Vijf minuten voor tijd tikt de betrouwbare Hulsberg goalie een afstandsschot fraai over. De wedstrijd lijkt op een gelijkspel af te stevenen als in de laatste minuut van de officiële speeltijd Sven, na een mooie steekpass Ray bediend. Diens inzet passeert de keeper echter lijkt de doellijn niet te halen. Door de onbedoelde hulp van de onfortuinlijke Niels Cortenraad belandt de bal toch in het doel. Daarmee is de 2-1 overwinning een feit! Hulsberg revancheert zich vandaag van het verlies verleden week. Ondanks de afwezigheid van een aantal vaste krachten (Dion Branje geblesseerd, Cas Bemelmans ziek en Koen Bronzwaer werkverplichtingen) werd er een mooie overwinning behaald. Er werd met strijd en passie gespeeld. Mooi ook is het officiële competitie debuut van Jop Wishaupt (17 jaar) Eén van de talenten uit de eigen opleiding.

Zondag a.s. gaat de ploeg op zoek naar de volgende drie punten, in Maastricht, als Daalhof de gastheer is.

Tekst: SV Hulsberg

Archieffoto:©Parkstadactueel/Tom de Cock