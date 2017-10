Eerste puntenverlies KVC Oranje

Werner Nijssen (KVC Oranje) |

Het duel tussen WDZ en KVC Oranje eindigde in een 1-1 gelijkspel. Man of the match was volgens de kenners bij thuisclub WDZ doelman Bas de Vreede. Dat zegt veel over het verloop van dit attractieve duel. De thuisclub was tevreden met het gelijke spel, de bezoekers waren dat minder.

Trainer René Kűpper van de thuisclub hoefde na afloop dus niet in de put te zitten. Tegenstrever Paul van Putten was niet blij met het puntenverlies van zijn mannen, maar er valt te leven met de 1-1.

,,We zijn na de hervatting niet slim geweest. We moesten blijven voetballen, maar gingen mee in de strijdwijze van WDZ. Bovendien hadden we het duel eerder kunnen beslissen” aldus de oefenmeester van KVC Oranje, vorig seizoen nog actief bij WDZ.

Bij KVC Oranje hoeft men trouwens niet te klagen, zeker als je bedenkt dat oranje-wit nu al twee series heeft neergezet van twee zeges en één gelijkspel, eerst in de beker en nu in de reguliere competitie.

De gasten uit Kerkrade waren in de eerste helft de beter voetballende ploeg, het team met meer technisch vermogen. WDZ zocht haar geluk in de counter, een wapen dat vóór de rust niet pijn kon doen. In feite was het wachten op de openingstreffer van KVC Oranje en die kwam er rond het half uur. Martijn Sangen stuurde Niels Lanckohr met een subtiele hakbal op rechts diep. De voorzet van de jonge spits werd door Ritch Vienerius met het hoofd tegen het net gewerkt, onhoudbaar voor thuisclubgoalie Bas de Vreede: 0-1

Niet veel later stuurde Ruud Vanhauten ploeggenoot Mitchel Flecken richting de WDZ-doelman. Flecken, normaal moet je hem die kansen niet geven, aarzelde en De Vreede greep bekwaam in. Hij plukte de bal van Fleckens’ voeten.

Na de hervatting veranderde het spelbeeld. WDZ werd op basis van inzet sterker en de bezoekers gingen mee in een soort van vechtvoetbal. Zij lieten daarmee toe dat WDZ beter in de wedstrijd kwam en dreigender werd. De beloning voor WDZ kwam er toen Ritch Vienerius tegenstander Ingo Schaakxs in de zestien vasthield en de prima leidende arbiter Ron Bemelmans terecht naar de stip wees. Jeroen Hunen van WDZ voltrok het vonnis: 1-1.

Wat KVC Oranje in de slotfase ook probeerde, de 1-2 zou niet meer vallen, ook niet nadat Ingo Schaakxs na zijn tweede gele kaart het veld moest verlaten. Dat was vooral te danken aan keeper Bas de Vreede, eerst bij een indraaiende inzet vanaf links van de rechter van de ingevallen Chris Frauenrath, die hij uit de rechter benedenhoek tikte, en later, zowat in blessuretjd, met een schitterende save op een inzet van Scott Vienerius, die hij uit de driehoek ranselde. Geen wonder dus dat de doelman, die de zaterdag in het huwelijksbootje gestapte Tom Koekelkoren verving, werd uitgeroepen tot of the Match uitgeroepen. De afwezigheid van Koekelkoren vond overigens (niet direct) zijn oorzaak in het huwelijk met echtgenote Iris, maar wel in een Sumo-worsteling, of iets wat daarvoor moest doorgaan, tijdens de vrijgezellenavond een weekje eerder. Gevolg van die worsteling was namelijk een blessure.

Bij KVC Oranje was er aanvankelijk teleurstelling over het verlies van twee punten, maar na John de Bevers’ ‘Ik krijg die lach niet van je gezicht’ een uurtje later in de eigen kantine was dat leed ook alweer geleden. Een kantine trouwens waar supporters nu ook bij uitduels op een warm welkom mogen rekenen.

Foto®parkstadactueel/Lucho Carreno