Een goed begin zou het halve werk moeten zijn echter ….

Het goede begin was er, fel en snel met karakter spelend Passart-VKC dwong kansen af en eigenlijk zou het na 5 minuten al 0-1 moeten staan echter deze grote kans werd gemist. Even later kon het weer raak zijn alleen toen werd de keus gemaakt welke bij de eerste doelpoging misschien beter was geweest, ook deze kans ging mis. Kansen afdwingen is 1, kans…en maken is 2. Ondanks dat de kansen gemist werden bleef Passart-VKC dominanter, totdat scheidsrechter Mazzei uit Belgie besloot om Rood Groen een penalty te geven.

Deze penalty werd weliswaar gemist maar de toon was weer gezet, steeds meer overtredingen werden in de ogen van de scheidsrechter door Passart-VKC gemaakt, zelfs voor het minste werd gefloten.

Na een actie van Radwan, kon de bal spelen maar zag zelf en andere optie, waarbij hij een klein beetje werd vastgehouden toen hij twee man passeerde , daarna indraaide om zijn as op de bal raakte hij ook een Rood Groen speler die de bal blokte. De scheidsrechter gaf hier direct en rode kaart voor, in mijn ogen zeer zwaar bestraft maar ja de scheidsrechter heeft het voor het zeggen.

Dit laatste is belangrijk om te begrijpen, er zijn mensen die macht nastreven en daar kan je niets aan doen je trekt altijd aan het kortste eindje. Hoe meer tegengas hoe meer plezier mensen hieruit halen. Dit geldt natuurlijk niet voor iedere scheidsrechter, sommige doen het voor het spelletje en deze kunnen ook fouten maken net als wij en we moeten die mensen ook respect tonen.



Indien iemand niet eens is met een beslissing van een scheidsrechter, ga dan niet meteen een confrontatie aan, denk dan aan iets anders bv je kinderen, je vrouw, je vriendin of je ouders, hoe zouden hun het gezien hebben en praat er na een wedstrijd over.

Wat ik hiermee wil zeggen, ga je niet verlagen, gebruik je verstand en denk aan het team en niet aan jezelf of om jouw gelijk op dit moment. Het brengt niets, alleen maar meer frustraties.

Zo, verder met de wedstrijd.



Ondanks de rode kaart bleven we de eerste helft alsook de tweede helft goed voetballen echter een kwartier voor tijd kregen we de 1-0 tegen. Bijna werd de 1-1 nog gemaakt door Shandler Servania, goed doorzetten en daarna een goede voorzet van Kimio van der Meulen gaven Shandler deze mogelijkheid echter er zat nog net een tegenstander bij. De 2-0 was een goal welke normaal niet zou vallen maar door met de hele achterhoede naar voor te gaan en middenvelders de taak op zich te laten nemen om een counter te blokken is soms iets teveel gevraagd.

Al met al zou ik voor de inzet een compliment hebben willen geven maar wat erna gebeurd is, heeft mijn zondag maar ook de gevoelens over de wedstrijd verpest, ik denk dat dit voor menigeen het geval is geweest.

Woorden worden gezegd, woorden worden verdraaid, woorden worden voor ons team, jullie team maar ook het tweede erg belangrijk.

Tekst: Theo van der Kort

Archieffoto:©Parkstadactueel/Tom de Cock