Hellas – UOW ’02: Teveel persoonlijke fouten in een moeizame uitwedstrijd!!

Bert Wassen/UOW'02 |

Of de herfststorm zat nog in de benen van de UOW ’02 spelers of ze hadden de wedstrijd van Oranje van gisteren als maatstaf genomen voor de moeilijke uitwedstrijd bij Hellas!

Linies die te ver uit elkaar speelden, spitsen die niet aanspeelbaar waren, te weinig beweging zonder bal, heel veel onnodig balverlies en ook verdedigend teveel vrijheid geven aan directe tegenstanders.

De eerste fase van de wedstrijd was UOW ’02 nog het beter spelende team en in de 3e minuut scoorde Dennis Systermans met een mooie knal in de rechterbovenhoek, nadat de goed genomen corner van UOW ’02 matig werd weggewerkt door de verdedigers van Hellas 0-1. Toch kwam de waarschuwing van Hellas al snel. In de 6e minuut was een goed genomen corner van Hellas al de eerste vrije kop kans. De bal ging nu nog over het doel van Sandro Aruvaino In de 10e minuut was het een mooie steekpass van Edwin van Els, die Ronald Geuskens vrij voor de keeper van Hellas speelde, maar jammer genoeg kon Ronald de kans niet benutten.

In de 24e minuut viel dan toch de gelijkmaker, omdat UOW ’02 steeds slordiger werd in balbezit, te laat omschakelde bij balverlies en soms onnodig corners moest weggeven. Uit een goed genomen corner was het Reno Baggen die helemaal vrij kon inkoppen 1-1. In de 30e minuut was het weer Ronald Geuskens, die een prima kopbal gestopt zag worden door de keeper van Hellas. Uit de daaruit volgende corner werd koppend gescoord, maar de warrig leidende scheidsrechter Hameleers keurde het doelpunt af. Waarom?

UOW ’02 liet de wedstrijd steeds meer uit de handen glippen en de aanvallen van Hellas over de flanken werden steeds gevaarlijker. Uit een goede voorzet van links was het Rob Dormans die tussen twee verdedigers van UOW ’02 en de ook niet ingrijpende keeper Sandro Aruvaino verraste met een mooie kopbal in de hoek 2-1. De ruststand was dan ook terecht 2-1 voor Hellas

Na de rust werd de wedstrijd steeds rommeliger met veel kleine overtredingen. Hellas kreeg de beste kansen, die echter niet werden benut. In de 62e minuut werd een van de weinige goede aanvallen van UOW ’02 door een verdediger van Hellas onderbroken met een overtreding op Ronald Geuskens binnen het 16 m gebied. Een terechte penalty, die door aanvoerder Rob Schneider werd verzilverd 2-2.

Hellas was ook na de wissel bij UOW ’02, Lars van den Elzen voor Jelle Kösters, het team dat de meeste aanspraak op een overwinning maakte. De prima voorzet van Lars van de Elzen op de te laat inlopende Dion Gubbels was een van de laatste kansen voor UOW ’02. In de eindfase ging Hellas nog bijna met de winst strijken na een indirecte vrije trap binnen het 16 m gebied. De bal werd afgelegd en het schot van Reno Baggen smoorde in de UOW ’02 muur. Met het motto van Trainer Wim Zagar, eerst zweten en dan kun je presteren, zal zondag tegen koploper Sporting Heerlen uit een ander vaatje getapt dienen te worden!!

Verslag: Bert Wassen UOW ‘02

Foto’s: Parkstad Actueel/Tom de Cock

Meer foto’s op deze link.

Foto’s:©Parkstadactueel/Tom de Cock