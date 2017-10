Incident met jong kind in zwembad De Bronspot in Brunssum

Redactie van ParkstadActueel |

Vandaag 9 oktober 2017 vond een incident plaats met een jong kind in zwembad De Bronspot in Brunssum. De 11-jarige jongen raakte door onbekende oorzaak in het diepe deel van het zwembad en werd buiten bewustzijn door medewerkers van het zwembad uit het water gehaald. Het kind werd gereanimeerd en maakt het inmiddels naar omstandigheden goed.

Het kind, van allochtone afkomst, was niet in het bezit van een zwemdiploma. Samen met 27 andere leerlingen van groep 8 van basisschool Meander deed de jongen de bewuste maandagochtend mee aan vrij zwemmen in De Bronspot. Zwembad De Bronspot is een gemeentelijke accommodatie.

Medewerkers van De Bronspot hebben de jongen weer bij kennis weten te brengen. Hij is vervolgens met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij voor een periode van 24 uur ter observatie opgenomen. De jongen maakt het naar omstandigheden goed.

De ouders van de kinderen uit de betreffende groep 8 zijn inmiddels door de school op de hoogte gebracht. Kiki Huijnen, lid van het college van bestuur van Movare, spreekt waardering uit voor het optreden van medewerkers van De Bronspot en de aanwezige leerkracht die door “adequaat handelen” erger hebben weten te voorkomen. Ook burgemeester Luc Winants prijst het snelle optreden van de aanwezige professionals en is opgelucht dat het incident goed is afgelopen.

Onderwijsstichting Movare heeft het incident gemeld bij de Onderwijsinspectie. De gemeente Brunssum heeft melding gemaakt van het incident bij toezichthouder Provincie Limburg.

Burgemeester Winants wacht de resultaten van het onderzoek met vertrouwen af.

Persbericht Gemeente Brunssum, en Foto De Bronspot