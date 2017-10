RKHBS verliest thuis tegen Wijnandia

John Bothmer/RKHBS |

Na het onnodige verlies van vorige week, uit tegen Kakertse Boys, stond hedenmiddag de wedstrijd tegen het sterk gestarte Wijnandia op het programma voor het team van Mike Zwartjes. De gebroeders Romeijn waren fit genoeg om te beginnen aan deze wedstrijd waardoor Tomyen van Lierop op de bank begon.

In de eerste helft was het met name een kwestie van aftasten van beide kanten. De eerste kans was voor de gasten na ca. 8 minuten spelen. Een corner van links werd aan de tweede paal terug gekopt en het daarop volgende schot ging maar net langs het doel van Toine Diederen. In de 22ste minuut sloeg het noodlot toe voor Tom Romeijn die toch weer gewisseld moest worden voor Tomyen van Lierop ten gevolge van een opspelende hamstring blessure. Nog geen 10 minuten later kwam Danny Stoeber hard ten val en moest, na eerst nog even door te hebben gespeeld, met flinke pijn aan zijn hoofd (lichte hersenschudding?) het veld verlaten.

Wijnandia leek van het overtal gebruik te kunnen maken, maar verder dan een schot voorlangs na een aanval over links en Thymo Griesenbrock die een bal van de lijn hield na een corner kwamen de gasten niet. Jeffrey Slote viel uiteindelijk in voor Danny Stoeber, waardoor Thymo Griesenbrock naar het middenveld verhuisde. De noodgedwongen omzettingen kwamen het spel van de thuisploeg niet ten goede, en de gasten hadden het beste van het spel zonder echt gevaarlijk te worden. RKHBS was veel te slordig in de omschakeling om voorin een vuist te maken waardoor beide ploegen met een 0-0 stand de rust in gingen.

Na rust kwam Wijnandia snel op voorsprong. De linksbuiten van de gasten werd heel weinig in de weg gelegd richting achterlijn, en kon na 3 minuten in de tweede helft makkelijk voorzetten. Aan de eerste paal moest Toine Diederen vallend ingrijpen, maar kon het leer niet vast pakken. Hierdoor kon er in de 5 meter vanaf de achterlijn weer voorgezet worden en was het een koud kunstje voor een opgekomen middenvelder om het leer vanaf 3 meter over de doellijn te koppen: 0-1. RKHBS zette nu aan, had ook een veldoverwicht maar echte kansen konden niet genoteerd worden. De gasten waren daarentegen veel gevaarlijker met een aantal snelle aanvallen, waarbij in de 25ste minuut de lat redding bracht voor de mannen van de Heerlerbaan.

Doordat Wijnandia de genadeklap niet uitdeelde bleef RKHBS hopen en de bal naar de voorhoede pompen. De achterhoede van de gasten stond echter als een huis, waardoor de doelman van Wijnandia nauwelijks in actie hoefde te komen. De winst ging dan uiteindelijk ook terecht naar de mannen uit Wijnandsrade, die ook nog eens in de laatste minuten verzuimden de ruimte die RKHBS weggaf met een drietal kansen tot gevolg te benutten. Volgende week volgt het uitduel bij Vaesrade. Veel succes mannen.

