Sporting Heerlen – Leonidas 3-1

Op een regenachtige zondagmiddag getuige van de wedstrijd Sporting Heerlen – Leonidas geweest. De kermis is neergestreken in het centrum van Heerlen en in de eerste helft leek het wel of men de schiettent had verplaatst van daar naar Sportpark Grasbroek. Sporting Heerlen viel naar hartenlust aan en nam het Maastrichtse doel constant onder vuur.

Het vizier stond echter duidelijk niet scherp. Leonidas stond met de rug tegen de muur maar het mag een wonder heten dat zij de rust haalden met slechts een 1-0 achterstand. Deze was in de 31e minuut tot stand gekomen na een flipperkastdoelpunt waarbij Wesley Haagmans alert reageerde op een vrije trap van Liam Vente en van kortbij raak schoot.

In een veel slechtere tweede helft eenzelfde spelbeeld en een hoop gemiste kansen aan thuisclubzijde. In de 58e minuut scoorde Wesley van Dijk uit een ingooi de verlossende 2-0. Echter 4 minuten later scoorde Leonidas geheel uit het niets de aansluitingstreffer door geknoei in de Heerlense verdediging.

De warrig leidende scheidsrechter Tissingh strooide met gele kaarten en zag de nodige overtredingen en een handsbal in het Maastrichtse doelgebied over het hoofd. Pas in de 90e minuut besliste Wesley van Dijk de wedstrijd definitief door een vrije trap van Wesley Haagmans met een rake kopbal in het doel te deponeren en de 3-1 op het niet aanwezige scorebord liet aantekenen.

Foto’s®Parkstadactueel/Lucho Carreno