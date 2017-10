Weltania laat overwinning glippen

Jo Born / Weltania |

En weer werd het 2 – 1, alleen nu niet in het voordeel van Weltania. De debutant en koploper speelde gisteren in Mheer tegen BMR zijn derde competitiewedstrijd. De eerste twee leverden een 2 -1 overwinning op, nu werd het een nederlaag.

Daar zag het in de eerste helft absoluut niet naar uit. Onder aanvoering van Roel Brouwers speelden de oranjehemden vol zelfvertrouwen. Goed combinerend werd de defensie van BMR met fris veldspel op de proef gesteld. Daarnaast zorgde de luchtmacht bij hoekschoppen en vrije trappen voor veel gevaar in het strafschopgebied van BMR.

In de 16e minuut was Sebastiaan van Middegaal zijn tegenstander weer eens te snel af en zijn voorzet op maat werd door Sjors van Velzen in het dak van het doel geramd. Een dik verdiende voorsprong die echter in het restant van de eerste helft niet werd uitgebreid. Frank Teerling en Sjors van Velzen raakten wel nog de paal en menige kopbal ging rakelings over de lat zodat de rust met deze minimale voorsprong werd bereikt. En dat had gevolgen.

In de tweede helft zagen de toeschouwers een veel agressiever BMR. Ook geholpen door het vochtige veld, werd de opbouw van Weltania met veel slidings al vroeg onderbroken. Gaande de wedstrijd werden ook zelf kansen gecreëerd. In de 60 minuut knalde aanvoerder Dave Weusten de bal uit een vrije trap vanaf 18 meter onhoudbaar in de bovenhoek en 10 minuten later scoorde Jorn Roijen met een fraaie kopbal zelfs de 2 – 1. Weltania kwam niet meer in zijn eigen spel en kon nog slechts een paar speldenprikjes uitdelen.

De goed leidende scheidsrechter Bruekers had zes gele kaarten nodig, evenredig verdeeld over de beide teams, om de strijdlust binnen de perken te houden. In een wedstrijd met twee geheel van elkaar verschillende speelhelften behaalde BMR uiteindelijk een –letterlijk- zwaar bevochten overwinning.

