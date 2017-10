Campagne Buitenkans officieel geopend

Redactie van Parkstadactueel |

Gisteren 9 oktober heeft wethouder Jordy Clemens de campagne Buitenkans officieel afgetrapt, samen met buurtbewoners van het Socio Voltaveld. Dit gebeurde door de onthulling van een van de grote markeringsborden op de hoek Voltalaan/Amstenraderweg in Hoensbroek, waar al eerder een buitenkans is gerealiseerd.

De gemeente is al lang niet meer de instantie die alles regelt in de openbare ruimte. Tegenwoordig valt te praten over plekken die buurtbewoners naar hun eigen idee inrichten en onderhouden; de gemeente kan daarbij zorgen voor materiaal of gereedschap. Dat levert een fijnere leefomgeving en meer betrokkenheid met de buurt op.

Veel inwoners willen graag hun buurt verbeteren: mooier, leuker, schoner of veiliger maken. Ze willen zelf ideeën realiseren in hun eigen leefomgeving en daar ook vaak iets voor doen. De campagne Buitenkans is bedoeld om inwoners te informeren over de mogelijkheden die er zijn en te inspireren: kom maar op met ideeën. Er is een schat aan mogelijkheden!

Van 9 tot 22 oktober zetten wij de campagne Buitenkans volop in: met schatkaarten (folders), posters, filmpjes, met web-info en advertenties online, via social media en megagrote markeringsborden. De borden blijven, ook na 22 oktober, telkens 3 weken op een bepaalde plek staan in Heerlen.

In Heerlen zijn al veel initiatieven gaande, soms al jaren. De kick-off bijvoorbeeld vond niet toevallig plaats op de hoek Voltalaan/Amstenraderweg. Op deze plek werd het Socio Voltaveld ingericht op initiatief van bewoners. Woonpunt (mede-eigenaar van de grond) en de gemeente Heerlen gaven de buurtbewoners het gebruiksrecht over dit braakliggende, overwoekerde veld. De afspraak is dat bewoners het zwerfvuil opruimen. De gemeente maait het veld. Op de plek mogen honden vrij rondrennen terwijl de baasjes een praatje kunnen aanknopen met elkaar.

Bron en Foto Gemeente Heerlen