Dames van Weltania verslaan Dames van SVO DVC”16

Monique Luijten/Weltania VR1

Na de teleurstellende wedstrijd van vorige week stonden de dames van Weltania deze week weer (bijna) compleet en vol goede moed aan de aftrap.Tegenstanders waren de dames van SVO DVC”16, die we eerder zijn tegengekomen in de eerste bekerronde van vorig seizoen. De juiste instelling van de dames van Weltania resulteerde in een goede eerste helft.

Na een mooie combinatie tussen Chantal en Tessa ronde Tessa knap af, 1-0 voor Weltania. SVO DVC”16 kwamen er een paar keer goed door maar zorgde voor geen gevaar voor het doel van Weltania. Een goede bal naar voren zorgde ervoor dat Rachel de 2-0 kon maken en niet veel later was het tijd voor rust. De tweede helft waren de rollen omgekeerd. SVO DVC”16 zetten veel meer druk en creëerde goede kansen op de 2-1 die 20 minuten voor tijd ook werd gemaakt.

Tijd voor Weltania om de zeilen bij te zetten en op zoek te gaan naar de 3-1. De laatste minuten waren spannend, SVO DVC”16 kregen nog een aantal goede kansen op de gelijkmaker maar het geluk stond aan de zijde van Weltania.

Eindsignaal, 2-1 voor Weltania. Met de instelling en spel van de

eerste helft mag Weltania heel tevreden zijn hopelijk kunnen de dames dit meenemen naar de wedstrijd van volgende week!

Foto’s®Parkstadactueel/Lucho Carreno

