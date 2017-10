FC HOENSBROEK GEEFT NIET THUIS IN EIGEN HUIS

Ercan Erbas / FC Hoensbroek |

Kreeg FC Hoensbroek de afgelopen twee wedstrijden nog de complimenten voor haar goede spel. Ditmaal gaf de André-equipe totaal niet thuis en ging verdiend met 0-2 onderuit tegen mede-promovendus Venlosche Boys.

De thuisploeg begon nog redelijk aan de wedstrijd, maar binnen het kwartier stond de 0-1 toch op het scorebord. Een onnodige overtreding van Christiaan Meurders in de eigen zestien resulteerde in een strafschop voor de bezoekers. Hoensbroek-doelman Kay van Eijk keerde in eerste instantie de ingeschoten strafschop van Sjors Boots, maar tegen diens rebound was hij echter kansloos. Niet veel later was er de mogelijkheid voor Venlosche Boys op de verdubbeling van de score. Gelukkig voor Hoensbroek was Jerry Schlüter iets te besluiteloos, waardoor een prima kans verloren ging. Aan de overzijde bracht een Venlosche verdediger met een tijdige blok redding op een uithaal van Robert Velraeds. In de tegenstoot had wel de 0-2 op het scorebord moeten staan. Een scherpe counter bracht de bal uiteindelijk bij David Driessen, die van dichtbij slechts naast kopte. Vlak voor de thee dacht de thuisploeg op gelijke hoogte te komen. Maar een doelpunt in wording van Swen Cornelissen werd voor vermeend buitenspel afgevlagd.

In de tweede helft kwam FC Hoensbroek met alle goede bedoelingen de kleedkamer uit. Maar amper drie minuten in het veld konden die ambities de prullenbak ingegooid worden. Slap ingrijpen van FC Hoensbroek werd door David Driessen genadeloos afgestraft: 0-2. Venlosche Boys leek het vanaf dat moment wel te geloven en trapte ietwat op de rem. Hierdoor kroop FC Hoensbroek opeens wat meer uit haar schulp. Met nog iets minder dan een half uur op de klok was er opeens een dot van een kans voor invaller Jochen Hahnraths. Maar van dichtbij wist hij niet tot scoren te komen. Namens Venlosche Boys verzuimde Mertcan Ardahanli het duel definitief op slot te gooien. Oog in oog met doelman van Eijk schoot hij slechts naast. Maar ook FC Hoensbroek had in deze fase het geluk niet aan zijn zijde. Want prima kansen voor Dennie de Vries(2 keer) en Glenn Biesmans waren niet aan hen besteed. De druiven werden voor FC Hoensbroek nog extra zuur. Met nog ongeveer een kwartier te gaan kon Robin Faassen na zijn tweede gele kaart vroegtijdig de kleedkamer op gaan zoeken. Het laatste vleugje hoop op een beter resultaat ging hiermee helemaal verloren. Omdat de gastenploeg van trainer Roel Sloessen het verder ook wel geloofde, viel er voor beide doelen nog amper iets te beleven en gingen zodoende de dik verdiende drie punten mee richting Venlo.

FC Hoensbroek 1 – Venlosche Boys 1: 0-2(0-1)

Scoreverloop: 13e min. 0-1 Sjors Boots en 48e min. 0-2 David Driessen

Tekst: Ercan Erbas/FC Hoensbroek

Archieffoto:©Parkstadactueel/Tom de Cock