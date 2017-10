Gemeente Heerlen: begroting 2018 meerjarig sluitend

Redactie Parkstadactueel |

Heerlen heeft zich verder ontwikkeld als de centrumstad van deze regio. Met een nieuw profiel van urban beleving waarin tegelijkertijd het sociale gezicht van groot belang blijft. Onverminderd belangrijk is de lopende fusie met Landgraaf. Want door vergroting van de schaal wordt het mogelijk om de hardnekkige achterstanden in de regio sneller en effectiever aan te pakken.

Effect groei nog niet voelbaar in 2018

Economisch hebben we wind mee. De economische groei trekt naar verwachting aan tot 3,3%. Als gemeentelijke overheid profiteren we daar echter niet direct van. Omdat de effecten van macro-economische tendensen de overheid altijd vertraagd bereiken. Daarnaast weten we dat de bezuinigingen in het sociaal domein, op het terrein van de decentralisaties, de komende jaren zullen toenemen. Aangezien het sociale domein meer dan de helft van onze begroting beslaat, zullen we dat de komende jaren zeker voelen.

Financieel

De meerjarige begroting die we presenteren is sluitend. In de kaderbrief 2018 heeft u kunnen zien dat we daartoe ook dit jaar nog hebben moeten bezuinigen. Dat hebben we kunnen doen zonder de strategische prioriteiten van deze bestuursperiode aan te tasten. Heerlen werkt onverminderd aan een sociale, vitale en leefbare stad en regio.

Lokale lastendruk  nieuw: de lokale lastenmeter

De lokale lastendruk in Heerlen is minder gestegen dan de inflatie. Om bewoners en ondernemers snel inzicht te bieden in de lokale heffingen in Heerlen is er een digitale lokale lastenmeter ontwikkeld. Via www.heerlen.nl kan een bewoner of een ondernemer heel gemakkelijk uitrekenen wat zijn of haar lokale lasten in Heerlen zouden zijn.

Een greep uit de agenda voor 2018

Aan het begin van een bestuursperiode legt het college de ambities voor de komende vier jaar vast in een coalitieakkoord en strategische afspraken. Hieronder vindt u een greep uit de onderwerpen die in 2018 op de agenda staan.

 Uitvoering van IBA projecten. De slottentoonstelling in 2020 komt in zicht en als projecttrekker gaan wij in 2018 verder aan de slag met projecten die in Heerlen worden uitgevoerd of voorbereid.

