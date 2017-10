In gesprek met trainer Roger Andre van FC Hoensbroek, vooruitblik 2017/2018

Redactie Parkstadactueel/Tom de Cock |

Parkstad Actueel vroeg Roger Andre om voor ons vooruit te blikken op het voetbal seizoen met zijn 1ste elftal van FC Hoensbroek.

Is de selectie veranderd in vergelijking met vorig seizoen? Onze routiniers Feddo Mobers (Alfa Sport), Remco Theunissen (BSV Limburgia) en Titom Tjokrokoesoemo (Trainer B1) hebben andere keuzes gemaakt. Hun opvolgers zijn Melvin Senden (Roda JC), Bob Roberts (Roda JC) en Robin Faassen (EHC) jonge talenten met een FC Hoensbroek verleden. Verder hebben wij de selectie versterkt met een aantal jonge talenten uit de eigen jeugdopleiding.

Hoe is de voorbereiding verlopen?Iedere voorbereiding kent zijn eigen karakter en kenmerken. Het inpassen van de nieuwelingen en jeugdspelers die doorstromen kost tijd, en die geven we de spelersgroep ook. In de afgelopen 7 weken hebben we iedere week progressie gemaakt. Nu de competitie weer is begonnen keert er weer iets van “rust” in de groep en kunnen we nog nadrukkelijker werken aan onze teamontwikkeling.

Hoe schat u de sterkte in van de tegenstanders in de competitie van dit seizoen? We mogen ervan uitgaan dat teams en spelers technisch en tactisch beter onderlegd zijn dan onze tegenstanders van vorig jaar. Des te hoger het niveau des te zwaarder is de competitie . Teams en spelers zijn fitter en er staat vaak een goede teamorganisatie in het veld waarbij er op detailniveau wedstrijden worden beslist. De 1e klasse is al sinds jaar en dag een sterke competitie waarin veel teams aan elkaar gewaagd zullen zijn.

Wie verwacht u dat er dat er voor de prijzen gaat strijden? Altijd lastig om op voorhand een inschatting te maken van het verloop van de competitie. Ik ga ervan uit dat de traditionele clubs weer de dienst gaan uitmaken voor de titel. Ik denk hierbij aan Bekkerveld, Geldrop, Wittenhorst en Susteren. Maar zoals ieder jaar weer zal er een verrassing bij zitten waar niemand rekening mee heeft gehouden.

Waar verwacht/hoopt u dat uw eigen team zal eindigen aan het einde van de competitie? Voor FC Hoensbroek is het in eerste instantie aftasten waar we als spelersgroep staan. Het team bestaat voor 80% uit zelf opgeleide spelers c.q. spelers met een Hoensbroek verleden die de stap terug hebben gemaakt. Als wij het voor elkaar kunnen krijgen om onze talenten ook volgend jaar te mogen toetsen aan het niveau van de 1e klasse zijn wij zeer tevreden.

Wilt u zelf nog iets toevoegen op dit interview? Voor de club FC Hoensbroek is het spelen in de 1e klasse maar ook de promotie van ons 2e team naar de 1e klasse een historische mijlpaal. Dit succes is dan ook te danken aan de geweldige jeugdopleiding die FC Hoensbroek heeft. Onder 19 speelt divisie en alle standaard jeugdteams in de hoofdklasse. Voeg daarbij dat jonge trainers (in opleiding) de kans krijgen om met deze talenten te werken en de basis van dit succes is verklaard. Maar ondanks alles blinkt de club uit in normaal gedrag en weet dat het continueren van dit niveau prioriteit heeft.

Foto:©Parkstadactueel/Tom de Cock