Mondiale fietstocht 14 oktober

Mondiaal Heerlen |

Heerlen Mondiaal organiseert dit jaar voor de vierde keer een mondiale fietstocht. We bezoeken plaatsen waar aandacht is voor een betere en duurzame wereld. De tocht vindt plaats op zaterdag 14 oktober. We vertrekken om 10 uur vanaf het Pancratiusplein in Heerlen en zijn om ongeveer 15 uur weer terug op het plein. We fietsen ongeveer 25 kilometer en bezoeken de volgende plaatsen:

PLUS Heerlerbaan.

De Plusmarkten in Parkstad hebben het initiatief genomen om van Parkstad een Fairtrade-regio te maken. Bij de Plus in Heerlerbaan kijken we welke Fairtrade producten ze verkopen en praten met de manager over zijn kijk op eerlijke en duurzame handel. Een voorproefje op de komende Fairtrade-week van 28 oktober t/m 5 november.

Andreasparochie

In de Andreasparochie is veel aandacht voor mondiale problemen. Zo zijn er een Wereldwinkel, een project in Sierra Leone en activiteiten met asielzoekers in het AZC. Er is ook veel aandacht voor armoede in Nederland. Rob Pauls vertelt over wat de parochie doet en graag zou willen. We krijgen een korte rondleiding door de kerk.

Consuminderhuis Parkstad

Niet alleen in crisistijd maar ook in betere tijden hoeft weinig geld geen armoede te betekenen. In het Consuminderhuis kun je leren meer te doen met minder, je kwaliteiten te ontwikkelen, goed om te gaan met het milieu en de aarde, duurzaamheid en hergebruik. Op 1 juni 2017 kreeg het Consuminderhuis de Doctor Poelsprijs, die is ingesteld door het Limburgs Diaconaal Fonds. We krijgen een uiteenzetting over de werkwijze van het Consuminderhuis en een rondleiding.

Wil je mee fietsen, geef je dan op bij Frank Rochette (rochette.frank@gmail.com). Koffie en thee krijgen we onderweg, maar neem eventueel wat te eten mee. Meer informatie bij Rens Trimp (rens.trimp@xs4all.nl).

Foto:©Parkstadactueel/Tom de Cock