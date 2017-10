SCHAESBERG VROUWEN GAAN MAAR EEN RICHTING UIT……………NAAR VOREN.

Andries Bemelmans/Schaesberg VR1 |

In de thuiswedstrijd tegen Brunssum hadden de Schaesbergse vrouwen blijkbaar de knop naar voren ingedrukt. Vanaf het eerste moment stoomde de zwarte brigade op naar het doel van Brunssum. Echter de uitstekende keepster van de uitploeg wilde niet wijken. Diverse afstandsschoten, en inzetten van dichtbij werden door haar onschadelijk gemaakt.

Ondanks de druk van Schaesberg duurde het lang voordat de opening gevonden werd. En dat lag vooral aan de dames zelf want het speltempo was niet hoog genoeg. Brunssum verdedigde compact en dan moet je snel handelen. Melanie vond uiteindelijk toch de opening en schoot binnen: 1-0.

Doordat de knop naar voren was ingedrukt moesten de vrouwen toch waakzaam blijven voor de counter. Die er ook kwam met als gevolg een gevaarlijke hoekschop.

Niet veel later was het Wendy die de 2-0 binnenschoot. Brunssum verdedigde prima en hield de ruimtes klein. Kim Peters vond vanaf links een gaatje en legde prima af op de inkomende Melanie die hard raak schoot: 3-0. Ivana Vluggen schoot van ruime afstand op doel maar de keepster tikte de bal op de lat echter de bal ging via lat en hand de lucht in en opnieuw was het Melanie die ter plaatse was om de neerkomende bal af te ronden: 4-0. Kim, Lois, Sylvana en nog een keer Melanie brachten de eindstand op het bord (dat er niet staat).

Al met al een lekkere start in de competitie drie wedstrijden gespeeld en 9 punten.

Foto’s®Parkstadactueel/Lucho Carreno