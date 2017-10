Crescendo Doenrade behaalt eerste prijs tijdens Limburgse koordagen

Sandra Israel |

Gemengd koor Crescendo uit Doenrade onder leiding van Anton Kropivšek werd uitgeroepen tot Beste Grote Koor tijdens de Limburgse Koordagen. Na een weergaloos optreden en spannend wachten, kon de champagne worden ontkurkt. “Een fantastisch optreden en een mooie prijs,” reageert secretaris Henk Smeets.

“De maanden van voorbereiding met extra repetities hebben hun vruchten afgeworpen,” meent een trotse secretaris, De passie bij ‘Nyon,nyon’, de perfecte timing bij ‘Deamon Irrepit Callidus’ en de rust en devotie bij ‘gloriosa Dicta Sunt’ en ‘the Ground’ oogstten bewondering en waardering.”

Dit enthousiasme en deze klasse tijdens het optreden waren ook in het juryrapport terug te lezen: ‘Uitstekend koor met een mooie koorklank, Zeer interessante keuze van het programma, Grote betrokkenheid van het koor. Slotconclusie: uitstekend gedaan.’“Een bekroning op ons harde werken,” volgens Smeets. “maar niet alleen werken we hard, we beleven daarnaast ontzettend veel plezier aan het zingen en aan elkaar.” Zeventig jaar al bewijst het koor haar liefde en enthousiasme voor de muziek en vriendschap. Leden, dirigent en bestuur zijn ervan overtuigd dat daar nog vele jaren bijkomen. Net zoals ze zeker weten dat er nog heel veel zangers en zangeressen zijn, die zich erg thuis zoudenvoelen bij het koor.

Nieuwsgierig naar Crescendo? Benieuwd naar het beste grote Limburgse koor? Loop dan eens binnen tijdens de repetitie op dinsdagavond vanaf 20.00 uur in Gasterie Dobbelsteyn in Doenrade. Meer informatie over het koor op www.crescendo-doenrade.nl.

Foto’s Crescendo Doenrade