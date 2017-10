Greenpeace waarschuwt voor allesvernietigende explosie bij terroristische aanslag op Tihange

Ton Reijnaerts |

De Belgische atoomcentrales in Doel bij Antwerpen en Tihange bij Luik zijn volgens Greenpeace volstrekt onvoldoende beveiligd in het geval van een terroristische aanslag. Maart 2016 openbaarde zich na de aanslag op de luchthaven in Brussel dat de Belgische kerncentrales in het vizier van IS- terreurcellen staan. Als uitvloeisel daarvan werden de veiligheidsmaatregelen aangescherpt en werd bij meerdere Tihange-medewerkers de toegangspas ingetrokken.

Volgens Greenpeace is de koelvijver in het gebouw naast het reactorgebouw in Tihange de achilleshiel. Het gebouw dat de vijver omhuld volgens de milieuorganisatie onvoldoende beveiligd. Dit In tegenstelling tot het reactorgebouw dat sinds de aanslag in Brussel wél extra beveiligd is. Dat kan dramatische gevolgen hebben waarschuwt Greenpeace. Als bij een aanslag het bekken van de koelvijver beschadigd zou worden en het water zou wegstromen worden de radioactieve splijtstofstaven niet meer gekoeld. Overhitting leidt tot een waterstofexplosie, waarbij hoog radioactieve stoffen als cäsium, strontium, uranium en plutonium in de lucht geslingerd worden. Bij een terreuraanslag zou het ook onmogelijk zijn om de vijver snel genoeg aan te vullen met koelwater. Volgens uitbater Electrabel voldoen de Belgische kerncentrales en alle aanpalende gebouwen aan alle nationale en internationale voorschriften.

Foto®Parkstadactueel/Tom de Cock en Foto-wikipedia